Убытки и потери энергосектора Украины в результате обстрелов превысили $56 миллиардов

В результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 млрд долларов, тогда как потребности в восстановлении, предполагающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "Отстроить лучше, чем было", составляют 50 5 млрд долларов.

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Такую оценку сообщила Киевская школа экономики (KSE).

По оценкам аналитической команды Киевской школы экономики, прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более 16,1 млрд долларов. Наибольший ущерб повлек за собой разрушение объектов генерации электрической энергии (8,5 млрд долларов), магистральных линий передачи электроэнергии (2,1 млрд долларов), а также нефтегазовой инфраструктуры (3,3 млрд долларов).

В KSE отмечают, что во время полномасштабного вторжения было оккупировано более 18 ГВт электрогенерирующих мощностей, в том числе крупнейшая в Европе атомная электростанция — Запорожская АЭС. К тому же полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, а также Змиевская и Трипольская ТЭС.

Критические повреждения (более 80%) получили частные теплоэлектростанции, среди которых Ладыжинская, Бурштынская, Добротворская, Кураховская, Криворожская и Приднепровская ТЭС. Повреждены около половины высоковольтных подстанций передачи электроэнергии. Российские войска фактически уничтожили все нефтеперерабатывающие заводы на территории Украины и значительную часть инфраструктуры по хранению нефти и нефтепродуктов.

При этом косвенные потери энергетического сектора оцениваются почти в 40,1 млрд долларов, основная доля этой суммы приходится на потерянные доходы энергетических компаний — 39,6 млрд долларов. Остальные относятся к расходам на разбор завалов и проведению демонтажных работ на поврежденных объектах — 0,5 млрд долларов.

Сколько нужно денег на восстановление украинского энергосектора

Общие потребности восстановления энергетического сектора Украины предварительно оценены аналитической командой KSE в размере 50,5 млрд долларов, включая финансовую потребность на восстановление в полном объеме разрушенной и поврежденной энергетической инфраструктуры с учетом принципа "Отстроить лучше, чем было" (48,5 млрд долларов). Остальное включает обеспечение потребностей ликвидности энергетических компаний в результате утраченных из-за войны доходов (2 млрд долларов).

Потребности восстановления электроэнергетического сектора оценены на общую сумму в 33,8 млрд. долларов, в том числе 29,3 млрд. долларов для объектов генерации. Еще 4,6 млрд долларов необходимо для восстановления инфраструктуры передачи и распределения электрической энергии. Оценная стоимость восстановления нефтегазового сектора составляет 14,8 млрд долларов, а сектора централизованного теплоснабжения — 1,4 млрд долларов, не считая восстановления крупных ТЭЦ.

Оценка прямого и косвенного ущерба осуществлена ​​аналитической командой Киевской школы экономики (KSE) в соответствии с методологией Всемирного Банка, с учетом значительного количества микроданных, собираемых профильными органами власти, местными гражданско-военными администрациями, энергетическими компаниями с начала полномасштабной войны, а также открытыми источниками в связи с ограниченным доступом к данным из-за высокого риска распространения чувствительной информации.

Ранее сообщалось, что на 31 декабря 2023 года по оценке Всемирного банка общая стоимость восстановления и восстановления Украины составляет 486 млрд долларов в течение следующего десятилетия.

Основным ресурсом для восстановления Украины должна стать конфискация российских активов

Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что больше всего пострадали секторы торговли и промышленности, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.

Премьер-министр подчеркнул, что главным ресурсом для восстановления Украины должна стать конфискация замороженных активов. Позиция Украины остается неизменной – платить должна Россия.

"Должны запустить этот процесс уже в этом году. Использование доходов от активов РФ считаем возможным промежуточным решением, не отменяющим необходимость полной конфискации", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что, несмотря на полномасштабную войну, правительство Украины при поддержке международных партнеров продолжает реализацию программы быстрого восстановления.

В 2023 году было восстановлено более 37 тысяч объектов. В то же время, правительство создает условия для привлечения частных инвестиций, которые позволят ускорить процесс восстановления и трансформации нашей страны на пути в ЕС.

По словам премьер-министра, привлечение и направление 15 млрд долларов в быстрое восстановление сгенерирует еще ориентировочно 5,5 млрд долларов частных инвестиций.