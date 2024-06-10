Збитки і втрати енергосектору України внаслідок обстрілів перевищили $56 мільярдів

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56,2 млрд доларів, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом "Відбудувати краще, ніж було", становлять 50,5 млрд доларів.

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Таку оцінку повідомила Київська школа економіки (KSE).

За оцінками аналітичної команди Київської школи економіки, прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року складають понад 16,1 млрд доларів. Найбільші збитки спричинили руйнування об’єктів генерації електричної енергії (8,5 млрд доларів), магістральних ліній передачі електроенергії (2,1 млрд доларів), а також нафтогазової інфраструктури (3,3 млрд доларів).

У KSE зауважують, що під час повномасштабного вторгнення було окуповано понад 18 ГВт електрогенеруючих потужностей, зокрема найбільшу в Європі атомну електростанцію — Запорізьку АЕС. До того ж були повністю зруйновані Каховська та Дніпровська ГЕС, а також Зміївська та Трипільська ТЕС.

Критичних пошкоджень (понад 80%) зазнали приватні теплоелектростанції, серед яких Ладижинська, Бурштинська, Добротвірська, Курахівська, Криворізька та Придніпровська ТЕС. Пошкоджено близько половини високовольтних підстанцій передачі електроенергії. Російські війська фактично знищили всі нафтопереробні заводи на території України та значну частку інфраструктури зі зберігання нафти та нафтопродуктів.

При цьому непрямі втрати енергетичного сектору оцінюються в майже 40,1 млрд доларів, основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній — 39,6 млрд доларів. Решта належить до витрат на розбір завалів та проведенням демонтажних робіт на пошкоджених об’єктах — 0,5 млрд доларів.

Скільки потрібно грошей на відновлення українського енергосектору

Загальні потреби відновлення енергетичного сектору України попередньо оцінені аналітичною командою KSE в розмірі 50,5 млрд доларів, включно з фінансовою потребою на відбудову у повному обсязі зруйнованої та пошкодженої енергетичної інфраструктури із врахуванням принципу "Відбудувати краще, ніж було" (48,5 млрд доларів). Решта включає забезпечення потреб ліквідності енергетичних компаній внаслідок втрачених через війну доходів (2 млрд доларів).

Потреби відновлення електроенергетичного сектору оцінені на загальну суму у 33,8 млрд доларів, зокрема 29,3 млрд доларів для об’єктів генерації. Ще 4,6 млрд доларів необхідно для відновлення інфраструктури передачі та розподілу електричної енергії. Оцінна вартість відновлення нафтогазового сектору сягає 14,8 млрд доларів, а сектору централізованого теплопостачання — 1,4 млрд доларів, не враховуючи відновлення великих ТЕЦ.

​​Оцінка прямих та непрямих збитків здійснена аналітичною командою Київської школи економіки (KSE) відповідно до методології Світового Банку, з урахуванням значної кількості мікроданих, що збираються профільними органами влади, місцевими цивільно-військовими адміністраціями, енергетичними компаніями від початку повномасштабної війни, а також за відкритими джерелами у зв’язку з обмеженим доступом до даних через високий ризик розповсюдження безпеково-чутливої інформації.

Раніше повідомлялося, що станом на 31 грудня 2023 року за оцінкою Світового банку загальна вартість відбудови та відновлення України становить 486 млрд доларів впродовж наступного десятиліття.

Основним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація російських активів

Очільник уряду Денис Шмигаль зазначив, що найбільше постраждали сектори торгівлі та промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт.

Прем’єр-міністр наголосив, що головним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація заморожених російських активів. Позиція України залишається незмінною — платити повинна Росія.

"Маємо запустити цей процес вже цього року. Використання доходів від активів РФ вважаємо можливим проміжним рішенням, яке не скасовує необхідність повної конфіскації", - наголосив прем’єр-міністр.

Він додав, що попри повномасштабну війну, уряд України за підтримки міжнародних партнерів продовжує реалізацію програми швидкого відновлення.

У 2023 році було відновлено більше 37 тис. об’єктів. Водночас уряд створює умови для залучення приватних інвестицій, які дозволять прискорити процес відбудови й трансформацію нашої країни на шляху до ЄС.

За словами прем’єр-міністра, залучення і спрямування 15 млрд доларів у швидке відновлення згенерує ще орієнтовно 5,5 млрд доларів приватних інвестицій.