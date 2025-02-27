СЕО Біосфера Андрій Здесенко розповів про три роки війни: купили завод в Європі, вийшли на чайний ринок і створили "чисту перемогу"

Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліц-інтерв’ю. Цього разу – із Андрієм Здесенком – засновником та СЕО корпорації “Біосфера”, яка виробляє товари для дому та особистої гігієни.

Пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених вами напередодні вторгнення чи під час перших місяців великої війни.

— За кілька тижнів перед повномасштабним вторгненням ми підготувати наші виробництва: обладнали бомбосховища, забезпечили їх питною водою, базовими медикаментами, резервною генерацією та дублюючою лінією зв’язку. Також закупили паливо для генераторів і транспорту.

Для співробітників компанія організувала тренінги – як діяти у разі війни, уникати паніки та швидко адаптуватися до нових умов. Також провела навчання з евакуації, правильного відключення та знеструмлення обладнання та ін. У перші дні ці знання зіграли ключову роль.

Частину обладнання ми перенесли на виробничі майданчики Заходу України, релокували склади та змінили підходи до планування. Офіси тимчасово переїхали до Львова, що підвищило безпеку та зміцнило управлінську стійкість корпорації.

Окрім цього, ми об’єднали дистрибуційні системи двох найбільших напрямків – Household та Hygiene. Це дозволило оптимізувати процеси та підвищити ефективність роботи торгової команди.

Чим відрізняється компанія напередодні вторгнення - від компанії зараз?

— До війни ми працювали стабільно, мали налагоджений ринок і зрозумілі перспективи. Але після повномасштабного вторгнення за лічені дні ми втратили 30% ринку, значна частина клієнтів виїхала, а продажі деяких продуктів впали майже на 40%.

Наприкінці 2022 року придбали європейський актив – австрійський бренд Alufix разом із виробництвом у Румунії. Це дозволило нам зміцнити позиції на європейському ринку, збільшити експорт у 2,5 рази та завантажити виробничі потужності в Україні. Зараз 30% продукції Alufix виробляється в Румунії, а 70% – на інших виробництвах.

На жаль, через війну стало складніше експортувати товар у країни Азії: доставка збільшилась у термінах та подорожчала утричі. Ми стали менш конкурентними, але зберегли долі ринку та нарощуємо об’єми продажів.

У 2023 році ми запустили новий FOOD-напрямок, а через рік запустили виробництво чаю. Коли з українських полиць зникли "чайні гіганти", з російським корінням, ми вирішили зайняти цю нішу. Закупили сучасне італійське обладнання, створили два власні бренди Graff і RitzBarton, і за 9 місяців випустили понад 70 SKU.

Також під час війни ми придбали завод ІМО у Славутичі, який спеціалізується на професійній хімії. Це дозволило нам увійти в новий сегмент – виробництво мийних, чистячих і дезінфікуючих засобів.

Але є продукт, яким ми пишаємося найбільше – вологі рушники "Чиста Перемога", створені для екстремальних умов, де немає доступу до води. Вони не лише очищають, а й дезінфікують шкіру та сприяють загоєнню ран. Ми передаємо ці рушники військовим і частину коштів від їх продажу спрямовуємо на підтримку ЗСУ.

Ми створили Advisory Board, до якого увійшли керівники провідних міжнародних компаній. Це важливий інструмент для посилення глобальної експансії та виходу на нові міжнародні ринки.

Які найбільші уроки ваша компанія отримала за останні три роки?

— За останні три роки наша компанія засвоїла кілька важливих уроків, які допомогли нам адаптуватися та розвиватися:

Приймати рішення швидко та рішуче. Часом найкраще – не зволікати і не вагатися. Коли є чітке бачення і готовність діяти, це дозволяє не втрачати важливі можливості і зберігати конкурентні переваги.

Мати план з кількома варіантами розвитку подій. Важливо працювати на випередження, продумати всі можливі сценарії та знайти рішення для кожного з них. Значно важливіше запобігти проблемам заздалегідь, ніж витрачати час, сили та ресурси на їх вирішення.

Якщо життя дає можливість – треба використовувати її і діяти, навіть якщо здається, що ресурсів не вистачає. Це все залежить від часу та вашого бажання. Можливості не з’являються щодня, тому важливо вміти їх помічати та реалізовувати.

Як змінився ваш клієнт від початку повномасштабної війни?

— Наші клієнти значно змінили свої пріоритети. За результатами маркетингових досліджень, сьогодні для них на першому місці – ціна продукції, але якість також залишається не менш важливим фактором.

Це вимагає від нас підвищення ефективності всіх процесів і вдосконалення технологій виробництва, щоб забезпечити оптимальне співвідношення цих параметрів.

Наші партнери стали більш орієнтованими на ефективність. Вони очікують не лише якісний продукт, але й вигідні умови співпраці, маркетингову підтримку і гнучку цінову політику. Тому ми зосереджуємось на пошуку нових ефективних підходів, оптимізації та автоматизації виробничих процесів.

Як ви бачите перспективи ринку, на якому працює компанія?

— Ми бачимо перспективи для нашої компанії як на українському ринку, так і на міжнародному. Враховуючи наші напрямки, ми орієнтуємося на великі ринки – Середнього Сходу, Африки та Азії.

Окрім того, активно розвиваємо сегменти E-commerce та HoReCa, де також бачимо багато можливостей для росту. Віримо, що ці ринки мають великий потенціал і відкривають нові горизонти для нашої компанії.