Відомий вітчизняний виробник товарів для дому планує вийти на біржу

Український виробник і дистриб'ютор товарів для дому й особистої гігієни корпорація "Біосфера" планує через пʼять-сім років вивести свої акції на біржу і довести оцінку компанії до $1 млрд, зокрема за рахунок тривалої міжнародної експансії.

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Про це заявив засновник і СЕО компанії Андрій Здесенко в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми займатимемо хорошу частку ринку, то якраз завдяки Європі та іншим країнам ми можемо цього досягти (оцінки в $1 млрд), з огляду на те, що в галузі мультиплікатор на EBITDA не менше ніж 10", - зауважив він.

За його оцінками, "Біосфера" зможе вийти на біржу через п'ять-сім років, так як "просто виходити з розміром $200 млн це ще зарано".

Розширення на європейському ринку

Здесенко повідомив, що корпорація 2024 року змогла відновити оборот, що впав через війну, до $175 млн, зокрема завдяки швидкому розширенню на європейському ринку. Натомість до повномасштабної російської агресії у корпорації "Біосфери" оборот був під $300 млн, однак потім він падав до $120 млн.

Здесенко зазначив, що експорт також поступово відновлюється, проте зараз його частка становить 20%, що також поки що менше довоєнного показника.

У 2022 році "Біосфера" придбала австрійський бренд Alufix із 4 національними представництвами та виробництвом у румунському місті Фегераш, що дало змогу збільшити завантаження й українських виробництв, наростити обіг 2024 року на європейському вдвічі - до $15 млн і планувати його збільшення до EUR30 млн наступного року.

За словами Здесенко, корпорація зберігає свою орієнтацію на глибоку вертикальну інтеграцію, що дає можливість пропонувати конкурентоспроможну ціну і для приватних марок, і для власних брендів в Україні та за кордоном.

Зокрема, "Біосфера" з відходів, брудної плівки, може випускати до 1000 тонн гранули на місяць, з якої вже виробляти сміттєві пакети. Крім того корпорація виготовляє неткане полотно, запустивши за три місяці до початку війни окремий завод з інвестицією $20 млн, а також має спільний із французькою Groupe Lemoine завод в Естонії, де випускають котонове полотно, з якого виготовляють диски, а також робимо гніт та дует палички для використання у ватній продукції.

Щодо перешкод у розвитку, Здесенко наголосив на наявних обмеженнях у фінансуванні міжнародної експансії, зокрема й через наявні обмеження Національного банку України на транскордонні інвестиції.

Про корпорацію "Біосфера"

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 25 років. У продуктовому портфелі - понад 1 тис. найменувань під 16 власними торговими марками ("Фрекен БОК", "Файний бонус", Vortex, Лайкіт, Smile, Smile Baby, Superfresh, Bambik, Novita, Lady Cotton, Alufix, PRO service, GoWipes, "Чиста Перемога", Pany Blisk і PoketMon). Корпорація є офіційним дистриб'ютором таких міжнародних брендів як TORK, Selpak і Fantom.

Потужності корпорації в Україні представлені трьома заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м. Спільно з французькою Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8,5 тис. кв. м.

Наприкінці 2023 року було відкрито новий напрям FOOD із власним виробництвом Cupsoul, представлений такими брендами чаю, як Graff, Ritz Barton та інші.

У червні корпорація "Біосфера"продала потужності з виробництва дитячих підгузків (ТМ Bambik), прогнозуючи скорочення народжуваності в Україні.

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України надав "Біосфері" дозвіл на купівлю понад 50% у капіталі виробника товарів для дому та гігієни "Сервіс Про".