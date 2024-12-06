Известный отечественный производитель товаров для дома планирует выйти на биржу

Украинский производитель и дистрибьютор товаров для дома и личной гигиены корпорация "Биосфера" планирует через пять-семь лет вывести свои акции на биржу и довести оценку компании до $1 млрд, в том числе за счет длительной международной экспансии.

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Об этом заявил основатель и СЭО компании Андрей Здесенко в интервью Интерфакс-Украина.

"Если мы будем занимать хорошую долю рынка, то как раз благодаря Европе и другим странам мы можем этого достичь (оценки в $1 млрд), учитывая, что в отрасли мультипликатор на EBITDA не менее 10", — отметил он.

По его оценкам, "Биосфера" сможет выйти на биржу через пять-семь лет, так как "просто выходить с размером $200 млн. это еще рано".

Расширение на европейском рынке

Здесенко сообщил, что корпорация 2024 года смогла возобновить упавший из-за войны оборот до $175 млн, в том числе благодаря быстрому расширению на европейском рынке. млн.

Здесенко отметил, что экспорт также постепенно возобновляется, однако сейчас его доля составляет 20%, что также пока меньше довоенного показателя.

В 2022 году "Биосфера" приобрела австрийский бренд Alufix с 4 национальными представительствами и производством в румынском городе Фегераш, что позволило увеличить загрузку и украинских производств, нарастить оборот 2024 года на европейском вдвое до $15 млн и планировать .

По словам Здесенко, корпорация сохраняет свою ориентацию на глубокую вертикальную интеграцию, что позволяет предлагать конкурентоспособную цену и для частных марок, и для собственных брендов в Украине и за рубежом.

В частности, "Биосфера" из отходов, грязной пленки может выпускать до 1000 тонн гранулы в месяц, из которой уже производить мусорные пакеты. Кроме того корпорация изготавливает нетканое полотно, запустив за три месяца до начала войны отдельный завод с инвестицией $20 млн, а также совместный с французским Groupe Lemoine завод в Эстонии, где выпускают коттоновое полотно, из которого изготавливают диски, а также производим фитиль и дуэт палочки. для использования в ватной продукции.

Относительно препятствий в развитии, Здесенко отметил существующие ограничения в финансировании международной экспансии, в том числе из-за имеющихся ограничений Национального банка Украины на трансграничные инвестиции.

Про корпорацию "Биосфера"

Корпорация "Биосфера" работает в Украине более 25 лет. В продуктовом портфеле – более 1 тыс. наименований под 16 собственными торговыми марками ("Фрекен БОК", "Файный бонус", Vortex, Лайкит, Smile, Smile Baby, Superfresh, Bambik, Novita, Lady Cotton, Alufix, PRO service, GoWipes, "Чистая Победа", Pany Blisk и PoketMon). Корпорация является официальным дистрибьютором таких международных брендов, как TORK, Selpak и Fantom.

Мощности компании в Украине представлены тремя заводами общей производственной площадью 35 тыс. кв. м в Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях, а также логистическими комплексами площадью 30 тыс. кв. м. Совместно с французским Groupe Lemoine "Биосфера" также владеет заводом в Эстонии по производству ватной продукции площадью 8,5 тыс. кв. м.

В конце 2023 года было открыто новое направление FOOD с собственным производством Cupsoul, представленное такими брендами чая, как Graff, Ritz Barton и другие.

В июне корпорация "Биосфера" продала мощности по производству детских подгузников (ТМ Bambik), прогнозируя сокращение рождаемости в Украине.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины дал "Биосфере" разрешение на покупку более 50% в капитале производителя товаров для дома и гигиены "Сервис О".