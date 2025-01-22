lifecell повысит тарифы в феврале: кого коснется

Мобильный оператор lifecell планирует повысить стоимость тарифов в феврале 2025 года. Пересмотр цен не касается клиентов, которые перенесли свой номер и имели возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца года.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил CEO DVL ("Датагрупп", "Воля" и lifecell) Михаил Шелемба.

lifecell повысит тарифы уже в феврале

"К сожалению, вынужденное изменение цен для имеющихся абонентов будет. Оно пройдет уже в феврале", – отметил Шелемба.

По его словам, главной причиной роста тарифов стала стоимость электроэнергии, что ощутимо влияет на всех мобильных операторов.

В 2025 году lifecell заложил 2,3 млрд грн на расходы на свет.

"Благодаря оптимизации расходов, мы это сделаем вполовину меньше того, чего требуют экономические условия. В последний раз для имеющихся абонентов цена росла почти полтора года назад, и то не для всех, а только для 15% базы", — подчеркнул Шелемба.

Он уточнил, что в то же время пересмотр цен не будет касаться новых клиентов, которые перенесли свой номер в lifecell с декабря, ведь у них была возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца года.

Напомним, в течение декабря 2024 года мобильный оператор lifecell зафиксировал существенный рост количества заявок на услугу MNP (перенос с сохранением номера). Более 70 тысяч абонентов перешли в lifecell в этот период, а всего от запуска услуги в 2019 году на конец 2024 года уже 517 тысяч украинцев.

Детальнее о тарифах мобильных операторов и о том, какие пакеты наиболее выгодны в 2025 году, читайте в материале Delo.ua.

Создание нового телекомгиганта

Напомним, что 9 сентября было закрыто соглашение по продаже ООО "Лайфселл" компании DVL Telecom, принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля. За украинского мобильного оператора, которым раньше владела Turkcell, NJJ заплатила 524,3 миллиона долларов.

Кроме lifecell, DVL приобрела другого крупного телекомоператора – "Датагруп-Воля". Новый владелец еще весной заявлял, что после покупки lifecell планирует объединить эти активы. Процесс был начат 10 сентября. Генеральным директором объединенной платформы стал Михаил Шелемба, возглавлявший компанию "Датагруп-Воля".

Ее, в свою очередь, было создано в результате объединение в июне 2021 года провайдера волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг "Датагруп" и интернет-провайдера "Воля".