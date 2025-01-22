lifecell підвищить тарифи у лютому: кого торкнеться

Мобільний оператор lifecell планує підвищити вартість тарифів у лютому 2025 року. Перегляд цін не стосуватиметься клієнтів, які перенесли свій номер та мали змогу зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомив CEO DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михайло Шелемба.

lifecell підвищить тарифи вже у лютому

"На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому", – зауважив Шелемба.

За його словами, головною причиною зростання тарифів стала вартість електроенергії, що відчутно впливає на всіх мобільних операторів.

У 2025 році lifecell заклав 2,3 млрд грн на витрати на світло.

"Завдяки оптимізації витрат, ми це зробимо вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови. Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази", – наголосив Шелемба.

Він уточнив, що водночас перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня, адже вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

Нагадаємо, протягом грудня 2024 року мобільний оператор lifecell зафіксував суттєве зростання кількості заявок на послугу MNP (перенесення зі збереженням номера). Понад 70 тисяч абонентів перейшли до lifecell в цей період, а загалом від запуску послуги у 2019 році на кінець 2024 року вже 517 тисяч українців.

Детальніше про тарифи мобільних операторів та про те, які пакети найвигідніші у 2025 році, читайте у матеріалі Delo.ua.

Створення нового телекомгіганта

Нагадаємо, що 9 вересня було закрито угоду з продажу ТОВ "Лайфселл" компанії DVL Telecom, що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля. За українського мобільного оператора, яким раніше володіла Turkcell, NJJ заплатила 524,3 мільйона доларів.

Окрім lifecell, DVL придбала іншого великого телекомоператора - "Датагруп-Воля". Новий власник ще навесні заявляв, що після придбання lifecell планує об'єднати ці активи. Процес було розпочато 10 вересня. Генеральним директором об'єднаної платформи став Михайло Шелемба, який очолював компанію "Датагруп-Воля".

Її, в свою чергу, було створено внаслідок об'єднання в червні 2021 року провайдера волоконно-оптичної інфраструктури та цифрових послуг "Датагруп" та інтернет-провайдера "Воля".