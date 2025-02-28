Потери врага по состоянию на 28 февраля 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1101-ые сутки полномасштабной войны составляют 874 560 человек.

Потери России в войне на 28 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 февраля потеряла:

личного состава – около 874560 (+1060) человек,

танков ‒ 10222 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21234 (+17) ед,

артиллерийских систем – 23847 (+54) ед,

РСЗО – 1303 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1087 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27274 (+172),

крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 38994 (+126) ед,

специальная техника ‒ 3763 (+4)

Пораженные воздушные цели врага на 28 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

107 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

97 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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