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Потери врага по состоянию на 28 февраля 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1101-ые сутки полномасштабной войны составляют 874 560 человек.
Потери России в войне на 28 февраля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 февраля потеряла:
- личного состава – около 874560 (+1060) человек,
- танков ‒ 10222 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21234 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 23847 (+54) ед,
- РСЗО – 1303 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1087 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27274 (+172),
- крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 38994 (+126) ед,
- специальная техника ‒ 3763 (+4)
Пораженные воздушные цели врага на 28 февраля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 107 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
- 97 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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