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Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится три года. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1101-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 февраля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 128 боестолкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 91 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 128 КАБ. Кроме этого, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 162 из реактивных систем залпового огня, а также привлек для поражения 2865 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах таких населенных пунктов: Краснополье Сумской области; Галагановка Черниговской области; Рясне, Слатино, Дорошевка Харьковской области; Северск, Краматорск, Константиновка, Алексеевка, Покровск, Удачное, Зверевое, Александро-Калиново, Гродовка, Надеевка, Орехово, Новополь Донецкой области; Каменское, Малые Щербаки, Железнодорожное, Гуляйполе, Новодаровка Запорожской области; Тягинка, Приднепровское, Тарасовка, Ингулец Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два средства ПВО противника и три вражеских артиллерийских системы.

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Кондрашовки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполевка, Торское, Зеленая Долина и Колодцы.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года

На Северском направлении наши воины успешно отразили две атаки противника в районе Белогоровки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Васюковки и Предтечино.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Крымского и Торецкого.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Березовка, Мирное, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь, Новодаровка, Скудное и Бурлацкое.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волшебного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз штурмовали позиции сил обороны в районах Степного, Пятихаток и Каменского.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года


На Купянском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года
Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 405 обстрелов, в том числе 15 — с РСЗО. Украинские защитники отразили 11 штурмовых действий захватчиков.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года

Напомним, Министерство обороны Украины начало   лицензированное производство современных FPV-дронов   на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько