Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2025 года

Продолжается 1101-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 февраля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 128 боестолкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 91 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 128 КАБ. Кроме этого, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 162 из реактивных систем залпового огня, а также привлек для поражения 2865 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах таких населенных пунктов: Краснополье Сумской области; Галагановка Черниговской области; Рясне, Слатино, Дорошевка Харьковской области; Северск, Краматорск, Константиновка, Алексеевка, Покровск, Удачное, Зверевое, Александро-Калиново, Гродовка, Надеевка, Орехово, Новополь Донецкой области; Каменское, Малые Щербаки, Железнодорожное, Гуляйполе, Новодаровка Запорожской области; Тягинка, Приднепровское, Тарасовка, Ингулец Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два средства ПВО противника и три вражеских артиллерийских системы.

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполевка, Торское, Зеленая Долина и Колодцы.

На Северском направлении наши воины успешно отразили две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Васюковки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Крымского и Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Березовка, Мирное, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь, Новодаровка, Скудное и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волшебного.

На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз штурмовали позиции сил обороны в районах Степного, Пятихаток и Каменского.



На Купянском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 405 обстрелов, в том числе 15 — с РСЗО. Украинские защитники отразили 11 штурмовых действий захватчиков.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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