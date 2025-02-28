Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року

Триває 1101-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 128 боєзіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 91 авіаційного удару, застосував одну ракету та скинув 128 КАБ. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 162 — із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 2865 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів: Краснопілля Сумської області; Галаганівка Чернігівської області; Рясне, Слатине, Дорошівка Харківської області; Сіверськ, Краматорськ, Костянтинівка, Олексіївка, Покровськ, Удачне, Звірове, Олександро-Калинове, Гродівка, Надіївка, Горіхове, Новопіль Донецької області; Кам’янське, Малі Щербаки, Залізничне, Гуляйполе, Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Придніпровське, Тарасівка, Інгулець Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два засоби ППО противника та три ворожі артилерійські системи.

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Васюківки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Степового, П’ятихаток та Кам’янського.



На Куп’янському та Придніпровському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 405 обстрілів, зокрема 15 - із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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