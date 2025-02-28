Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,13

EUR

43,49

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,60

41,50

EUR

43,71

43,46

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1101-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 128 боєзіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 91 авіаційного удару, застосував одну ракету та скинув 128 КАБ. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 162 — із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 2865 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів: Краснопілля Сумської області; Галаганівка Чернігівської області; Рясне, Слатине, Дорошівка Харківської області; Сіверськ, Краматорськ, Костянтинівка, Олексіївка, Покровськ, Удачне, Звірове, Олександро-Калинове, Гродівка, Надіївка, Горіхове, Новопіль Донецької області; Кам’янське, Малі Щербаки, Залізничне, Гуляйполе, Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Придніпровське, Тарасівка, Інгулець Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два засоби ППО противника та три ворожі артилерійські системи.

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Васюківки та Предтечиного.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Кримського та Торецька.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Чарівного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Степового, П’ятихаток та Кам’янського.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року


На Куп’янському та Придніпровському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 405 обстрілів, зокрема 15 - із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 28 лютого 2025 року

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні

Автор:
Світлана Манько