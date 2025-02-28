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Втрати ворога станом на 28 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1101-ту добу повномасштабної війни становлять 874 560 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 лютого 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 лютого втратила:
- особового складу ‒ близько 874560 (+1060) осіб,
- танків ‒ 10222 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21234 (+17) од,
- артилерійських систем – 23847 (+54) од,
- РСЗВ – 1303 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1087 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27274 (+172),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38994 (+126) од,
- спеціальна техніка ‒ 3763 (+4)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 лютого – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 107-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
- 97 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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