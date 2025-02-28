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Втрати ворога станом на 28 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, втрати ворога, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1101-ту добу повномасштабної війни становлять 874 560 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 лютого 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 лютого втратила:

  • особового складу ‒ близько 874560 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 10222 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21234 (+17) од,
  • артилерійських систем – 23847 (+54) од,
  • РСЗВ – 1303 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1087 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27274 (+172),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38994 (+126) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3763 (+4)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 28 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 лютого – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 107-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
  • 97 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 28 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько