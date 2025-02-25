Наші магазини продовжують працювати в Слов’янську, Краматорську і Херсоні, - Олексій Зозуля, СЕО "Фокстрот"

Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їхніх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліцінтерв’ю. Цього разу – інтерв’ю з Олексієм Зозулею, СЕО “Фокстрот”, одного з найбільших українських ритейлерів та маркетплейсів електроніки.

Пане Олексію, пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених в компанії напередодні російського вторгнення чи під час перших місяців великої війни. Що ви зробили б інакше? Чому саме?

– До початку повномасштабного вторгнення ми мали узгоджений план дій на випадок екстреної ситуації. Готуючи його, керувалися досвідом початку війни у 2014-2015 роках. Із дієвих кроків цього плану – ми встигли заздалегідь евакуювати зі східних магазинів частину товарно-матеріальних цінностей в центральні та західні регіони і дещо обмежити туди постачання товарів. З іншого боку – цього було недостатньо, бо характер і масштаб агресії уявити ніхто не міг.

Тому на момент вторгнення ключові рішення ми приймали в ручному режимі та "з коліс". Звісно, якби можна було повернути час назад і передбачити події, ми однозначно евакуювали б наш склад з товаром, що межував з аеропортом в Гостомелі. Це дозволило б уникнути багатьох складнощів, з якими ми зіштовхнулися на початку війни, і швидше розпочати конструктивну роботу.

Чим відрізняється компанія напередодні вторгнення від компанії перших місяців великої війни, а також від компанії зараз, на початку 2025-го? Що ви втратили з лютого 2022-го – в грошах чи активах, і що набули за цей час? Де вдалося заробити чи запустити нові проекти? В яких регіонах? В які сегменти ринку ви зайшли чи вийшли від початку війни?

– На початку березня 2022 року центральний склад компанії, де зберігалася третина всіх товарних запасів бізнесу, опинився в епіцентрі бойових дій за аеропорт і повністю згорів. Збитки лише в товарі склали 650 млн грн. Це був перший відчутний для локальної економіки чинник, який змінив нашу подальшу роботу на найближчі півроку. Низка наших магазинів, що опинилися на тимчасово окупованих територіях вже у перші тижні війни, постраждала від дій окупантів і мародерів – вони були знищені, пограбовані або все разом. Мали втрати активів і в тилових регіонах – через влучання ворожих ракет – у Києві, Харкові, Дніпрі.

Зруйнований склад "Фокстрот" в Гостомелі. Фото: пресслужба

В цілому, згадуючи той період, команда "Фокстрот" спрацювала чітко і практично бездоганно, щоб вистояти, зберегти і відновити потужності бізнесу. Обсяг і швидкість рішень, які приймалися на всіх рівнях, збільшилися неймовірно. Наразі ми знаємо, як працювати у воєнних умовах, як убезпечувати себе і своїх покупців під час повітряних тривог, як реагувати на зміни кон’юнктури, працювати без світла, зв’язку, електрики.

Тому події останніх трьох років лише зміцнили компанію, зробили нас більш гнучкими, адаптивними до щоденних викликів і максимально пришвидшили процеси впровадження змін та інновацій. За цей час "Фокстрот" сплатив 1,9 млрд грн податків, з яких 1 млрд – у 2024 році.

Ми продовжуємо відкривати нові й осучаснювати наявні магазини, в тому числі відновлюємо після ракетних атак. Наразі мережа оперує 124 магазинами у 66 містах (зокрема у Слов’янську, Краматорську і Херсоні), інтернет-магазином і сучасним мобільним застосунком.

Під час війни бренд розширив присутність у диджиталі: товари "Фокстрот" можна купити на маркетплейсах Kasta і market by mono. У нас працює трейд-ін – ФоксіОбмін старої техніки на нову, доставка за 1 годину. Ми першими серед українських бізнесів запустили сервіс з обслуговування нечуючих людей жестовою мовою, який масштабували в 30 магазинах і на Foxtrot.ua.

При цьому з 24 лютого 2022 року і до сьогодні ми долучаємося до зміцнення обороноздатності країни, надаючи на регулярній основі потрібні нашим захисникам гаджети і техніку. Наразі загальна сума допомоги компанії Силам оборони України становить понад 43 млн грн, а це – 8882 виданої одиниці техніки.

Які найбільші уроки ви отримали за останні три роки?

– Можу назвати три ключові висновки, які ми зробили за ці три роки:

люди – це головне, бо успіх досягається зусиллями людей. При цьому потрібно давати собі й іншим право на помилку, бо на 100% бездоганних рішень і сценаріїв не існує. безвихідних ситуацій не буває, тому ніколи не треба здаватися, але тут неприпустима бездіяльність і безвідповідальність. Будь-які обставини, які швидко змінюються, вимагають реакції. Якщо ми не можемо передбачити якісь фактори, ми маємо на них миттєво реагувати. завжди треба думати про клієнта, незважаючи на різні обставини. З огляду на виклики сьогодення, потрібно по-новому дивитися на процеси, обставини та способи вирішення питань.

Переконаний, від кожного дна можна відштовхнутися, маючи потужну команду, волю, логіку і ідею, як це зробити. Головне – не помилитися в загальній стратегії та дати можливість помилятися в деталях.

Як змінився клієнт "Фокстрот" від початку повномасштабної війни?

– За цей час клієнт дуже змінився. Якщо на початку повномасштабної війни, у 2022 – першій половині 2023 року покупці з розумінням ставилися до певних незручностей (наприклад, триваліший термін доставки чи необхідність передоплати), то зараз їхні очікування повернулися до рівня, характерного для довоєнного періоду.

Сьогодні клієнт, незважаючи на будь-які фактори, хоче отримати своє замовлення якомога швидше. В ідеалі, якщо це буде наступного дня, а ще краще – протягом кількох годин. Наприклад, у "Фокстрот" працює і користується попитом у великих містах сервіс Uklon Delivery, який дозволяє отримати товар – від комп’ютерної мишки до ноутбука чи бойлера – всього за годину.

Магазин "Фокстрот". Фото: пресслужба

Для клієнта важлива пропозиція безкоштовної доставки, бажано до дверей, а також широкий вибір способів оплати. Сервіс має бути максимально зручним та інтуїтивним, щоб покупка не вимагала зайвих зусиль і часу. Тому бізнесу необхідно враховувати індивідуальні запити покупців, пропонувати гнучкі умови доставки та створювати безшовний, комфортний шопінг.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку, на якому працює "Фокстрот"?

– Подальший розвиток ринку залежатиме переважно від макрофакторів. Із позитивного – протягом 2023-2024 року ринок електроніки стабілізувався, що створює більш прогнозовану ситуацію. Разом з тим, через міграцію населення попит на електроніку в кількісному вираженні знижується. І у разі подальшого зменшення населення поточна тенденція збережеться – очікуємо падіння ринку приблизно на 5-7%. При цьому можливе незначне зростання в грошах через планову девальвацію, озвучену Мінфіном і НБУ.

Відповідно, зараз ринок став ще більш конкурентним. Тож бізнесам потрібно шукати нові підходи, щоб залишатися в грі. Клієнт знову на першому місці: потрібно не просто відповідати на його потреби, а передбачати їх і створювати сервіс, який перевершує очікування. Сьогодні виграють ті, хто може запропонувати максимальний комфорт, зручність і персоналізований підхід.