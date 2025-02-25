Наши магазины продолжают работать в Славянске, Краматорске и Херсоне, – Алексей Зозуля, СЕО "Фокстрот"

Война в Украине началась не в 2022-м, а в далеком 2014 году. Но именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто-то потерял бизнес, кто-то выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Обо всем этом мы спросили у представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью. В этот раз — интервью с Алексеем Зозулей, СЕО "Фокстрот", одного из крупнейших украинских ритейлеров и маркетплейсов электроники.

Алексей, вспомните несколько важных управленческих решений, принятых в компании накануне российского вторжения или во время первых месяцев большой войны. Что бы вы сделали иначе? Почему?

– До начала полномасштабного вторжения у нас был согласованный план действий на случай экстренной ситуации. Готовя его, руководствовались опытом начала войны в 2014-2015 годах. Из действенных шагов этого плана –мы успели заранее эвакуировать из восточных магазинов часть товарно-материальных ценностей в центральные и западные регионы и несколько ограничить поставки товаров. С другой стороны, этого было недостаточно, потому что характер и масштаб агрессии представить никто не мог.

Поэтому на момент вторжения ключевые решения мы принимали в ручном режиме и "с колес". Конечно, если бы можно было повернуть время вспять и предусмотреть события, мы бы однозначно эвакуировали наш склад с товаром, который граничил с аэропортом в Гостомеле. Это позволило бы избежать многих сложностей, с которыми мы столкнулись в начале войны, и быстрее начать конструктивную работу.

Чем отличается ваша компания накануне вторжения от компании первых месяцев большой войны, а также от компании сейчас, в начале 2025-го? Что вы потеряли с февраля 2022-го – в деньгах или активах, и что приобрели за это время? Где удалось заработать или запустить новые проекты? В каких регионах? В какие сегменты рынка вы зашли или вышли с начала войны?

– В начале марта 2022 года центральный склад компании, где хранилась треть всех товарных запасов бизнеса, оказался в эпицентре боевых действий за аэропорт и полностью сгорел. Ущерб только в товаре составил 650 млн грн. Это был первый ощутимый для локальной экономики фактор, изменивший нашу дальнейшую работу на ближайшие полгода. Ряд наших магазинов, оказавшихся на временно оккупированных территориях уже в первые недели войны, пострадал от действий окупантов и мародеров – они были уничтожены, ограблены или все вместе. Были потери активов и в тыловых регионах – из-за попадания вражеских ракет – в Киеве, Харькове, Днепре.

Разрушенный склад "Фокстрот" в Гостомеле. Фото: пресс-служба

В целом, вспоминая тот период, команда "Фокстрот" сработала четко и практически безупречно, чтобы выстоять, сберечь и восстановить мощности бизнеса. Объем и скорость принимаемых на всех уровнях решений увеличились невероятно. Сейчас мы знаем, как работать в военных условиях, как обезопасить себя и своих покупателей во время воздушных тревог, как реагировать на изменения конъюнктуры, работать без света, связи, электричества.

Поэтому события последних трех лет укрепили компанию, сделали нас более гибкими, адаптивными к ежедневным вызовам и максимально ускорили процессы внедрения изменений и инноваций. За это время "Фокстрот" уплатил 1,9 млрд грн налогов, из которых 1 млрд – в 2024 году.

Мы продолжаем открывать новые и осовременивать имеющиеся магазины, в том числе восстанавливаем после ракетных атак. В настоящее время сеть оперирует 124 магазинами в 66 городах (в частности, в Славянске, Краматорске и Херсоне), интернет-магазином и современным мобильным приложением.

Во время войны бренд расширил присутствие в диджитале: товары "Фокстрот" можно купить на маркетплейсах Kasta и market by mono. У нас работает трейд-ин – ФоксиОбмен старой техники на новую, доставка за 1 час. Мы первыми среди украинских бизнесов запустили сервис по обслуживанию неслышащих людей на жестовом языке, который масштабировали в 30 магазинах и на Foxtrot.ua.

При этом с 24 февраля 2022 года и по сей день мы приобщаемся к укреплению обороноспособности страны, предоставляя на регулярной основе нужные нашим защитникам гаджеты и технику. Общая сумма помощи компании Силам обороны Украины составляет более 43 млн грн, а это – 8882 выданной единицы техники.

Какие самые большие уроки вы получили за последние три года?

– Могу назвать три ключевых вывода, которые мы сделали за эти три года:

люди – это главное, потому что успех достигается усилиями людей. При этом нужно давать себе и другим право на ошибку, потому что на 100% безупречных решений и сценариев нет. безвыходных ситуаций не бывает, поэтому никогда не нужно сдаваться, но здесь недопустимо бездействие и безответственность. Любые быстро меняющиеся обстоятельства требуют реакции. Если мы не можем предусмотреть какие-либо факторы, мы должны на них мгновенно реагировать. всегда нужно думать о клиенте, несмотря на разные обстоятельства. Учитывая сегодняшние вызовы, нужно по-новому смотреть на процессы, обстоятельства и способы решения вопросов.

Убежден, что от каждого дна можно оттолкнуться, имея мощную команду, волю, логику и идею, как это сделать. Главное – не прогадать в общей стратегии и дать возможность ошибаться в деталях.

Как изменился клиент "Фокстрот" с начала полномасштабной войны?

– За это время клиент сильно изменился. Если в начале полномасштабной войны, в 2022 – первой половине 2023 года покупатели с пониманием относились к определенным неудобствам (например, более длительному сроку доставки или необходимости предоплаты), то сейчас их ожидания вернулись к уровню, характерному для довоенного периода.

Сегодня клиент, несмотря на любые факторы, хочет получить свой заказ как можно скорее. В идеале, если это будет на следующий день, а еще лучше – несколько часов. Например, в "Фокстрот" работает и пользуется спросом в крупных городах сервис Uklon Delivery, позволяющий получить товар – от компьютерной мышки до ноутбука или бойлера – всего за час.

Магазин "Фокстрот". Фото: пресс-служба

Для клиента важно предложение бесплатной доставки, желательно до двери, а также широкий выбор способов оплаты. Сервис должен быть максимально удобным и интуитивным, чтобы покупка не требовала излишних усилий и времени. Поэтому бизнесу необходимо учитывать индивидуальные запросы покупателей, предлагать гибкие условия доставки и создавать бесшовный, комфортный шопинг.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка, на котором работает "Фокстрот"?

– Дальнейшее развитие рынка будет зависеть преимущественно от макрофакторов. Из положительного – в течение 2023-2024 годов рынок электроники стабилизировался, что создает более прогнозируемую ситуацию. Вместе с тем из-за миграции населения спрос на электронику в количественном выражении снижается. И в случае дальнейшего уменьшения населения текущая тенденция сохранится – ожидаем падение рынка примерно на 5-7%. При этом возможен незначительный рост в деньгах из-за плановой девальвации, озвученной Минфином и НБУ.

Соответственно сейчас рынок стал еще более конкурентным. Так что бизнесам нужно искать новые подходы, чтобы оставаться в игре. Клиент снова на первом месте: нужно не просто отвечать на его потребности, а предусматривать их и создавать превосходящий ожидания сервис. Сегодня выиграют те, кто может предложить максимальный комфорт, удобство и персональный подход.