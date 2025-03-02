У украинцев на руках более 54 млн активных платежных карт, – Татьяна Черная, Visa в Украине

Война в Украине началась не в 2022-м, а в далеком 2014 году. Но именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто-то потерял бизнес, кто-то выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Обо всем этом мы спросили у представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью. На этот раз – интервью с вице-президентом, региональным менеджером Visa в Украине Татьяной Черной.

Татьяна, вспомните несколько важных управленческих решений, принятых вами накануне российского вторжения и в первые месяцы полномасштабной войны. Сделали бы вы что-нибудь иначе? Почему?

– Накануне и после начала полномасштабного вторжения одним из ключевых приоритетов лидерской команды Visa было обеспечить безопасность сотрудников. Мы предложили работникам возможность выехать на запад страны или за границу, оперативно разработали планы эвакуации из разных регионов Украины.

Благодаря слаженной работе украинского офиса, поддержке глобальной команды безопасности и регионального хаба в Дубае нам удалось защитить наших людей и одновременно обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Несмотря на то, что наша команда была разбросана по разным городам или даже странам, мы смогли эффективно работать, поддерживая 24/7 украинские банки и партнеров, что стало нашим вторым ключевым приоритетом.

Что еще очень важно? С первых дней войны Visa заняла четкую позицию в поддержку Украины. 5 марта 2022 года мы полностью прекратили деятельность в России: карты Visa, выпущенные российскими банками, больше не работают за пределами РФ, а любые карты Visa, выпущенные за пределами России, не обрабатываются на ее территории. Это решение остается в силе и сегодня. Visa в полном объеме придерживается всех санкций, касающихся сферы нашей деятельности, включая введенные непосредственно против России.

Чтобы поддержать украинский бизнес, мы также упразднили внутренние транзакционные комиссии и приостановили действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках на несколько месяцев.

В конце концов, мы в чрезвычайно сжатые сроки посодействовали запуску PayPal в Украине, расширив возможности финансовых операций для украинцев, а также помогли банкам мигрировать в облачное решение Visa Cloud Connect, что уменьшило их зависимость от физической инфраструктуры, уязвимой к разрушениям.

Чем отличается Visa в Украине накануне вторжения от Visa первых месяцев большой войны, и от Visa сейчас, в начале 2025-го? Что вы потеряли с февраля 2022-го – в деньгах или активах? И что приобрели за это время? Где удалось заработать или запустить новые проекты? В каких регионах? В какие сегменты рынка компания зашла или вышла с начала войны?

– С начала полномасштабного вторжения наша работа не останавливалась ни на мгновение. Мы не свернули ни одного проекта и даже в самые сложные моменты войны украинский хаб продолжал обеспечивать работу всего региона. Напротив, полномасштабное вторжение создало новые возможности роста безналичной экономики.

Несмотря на войну, мы продолжили запуск инновационных проектов, которые уникальны не только для Украины, но и для всего мира. Так, в августе 2023 года Visa и ПриватБанк впервые в мире представили новую программу цифровой аутентификации платежей в электронной торговле Digital Authentication Framework (DAF), а уже в ноябре того же года Украина стала седьмой страной в мире и третьей в Европе, где был запущен Tap to Pay on iPhone – решение, которое превратило смартфон Apple в полноценный платежный терминал.

Кроме того, даже во время войны Visa активно развивает бесконтактные платежи в общественном транспорте. Мы гордимся запуском бесконтактной оплаты в городском транспорте Черкасс, Киева, Львова и Львовской области.

Какие самые большие уроки Visa в Украине извлекла за последние три года?

– Ключевым уроком, который мы извлекли во время войны, является важность гибкости и адаптивности. Visa еще во время пандемии научилась эффективно работать в онлайн режиме, поэтому переход в этот формат во время войны не стал вызовом. Были разработаны механизмы для оперативной трансформации бизнес-процессов и стратегий, что позволило не просто реагировать на кризис, но и находить новые точки роста.

Второй урок – необходимость инвестиций в технологии. Украинская банковская система смогла выстоять благодаря доступу к глобальным технологическим ресурсам, и Visa продолжает вкладываться в решения, гарантирующие бесперебойность работы финансовой инфраструктуры.

Еще одним важным уроком стало углубление ценности долгосрочных партнерств. Партнерство – это не просто реализация одного проекта, пусть и очень успешного, а формирование крепких отношений на десятилетия. Благодаря сотрудничеству с НБУ, Министерством цифровой трансформации, Министерством экономики и банками нам удалось не только сохранить темпы цифровой трансформации, но и внедрять новые технологии, поддерживать финансовую систему и расширять возможности для украинского бизнеса.

Как изменился клиент Visa в Украине с начала полномасштабной войны?

– Украинские клиенты Visa продемонстрировали беспрецедентную устойчивость, адаптивность и стремление к инновациям, несмотря на масштабные вызовы войны. Финансовый сектор Украины не только выстоял, но и показал способность к быстрой трансформации, сохраняя свою эффективность в сложных условиях и продолжая внедрять инновационные продукты.

На фоне неопределенности вырос запрос на безопасность, на который мы ответили, предложив еще большую защиту транзакций.

Хотя мы наблюдали незначительное "проседание" электронных платежей в первые месяцы войны, Украина быстро вернулась к довоенным объемам расходов в торговых сетях и интернет-магазинах и даже превысила их.

Важно упомянуть предпринимателей. С начала полномасштабного вторжения 64% МСБ временно приостановили или свернули свою деятельность, однако подавляющее большинство быстро возобновилось: в конце 2023 года только около 10% имели риск полностью прекратить работу.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка, на котором работает Visa в Украине?

– Мы видим будущее украинской платежной сферы оптимистично. Доля безналичных операций на украинском рынке продолжает расти: по состоянию на сентябрь 2024 года в Украине было более 487 тыс. активных POS -терминалов и более 54 млн активных платежных карт, более 94% операций с которыми – безналичные. Высокий уровень проникновения электронных оплат в повседневную жизнь украинцев открывает для Visa широкий простор для внедрения и расширения наших платежных решений для банков, бизнеса и потребителей.

Украинский рынок демонстрирует исключительную устойчивость и инновационный потенциал даже в сложных условиях, и мы уверены, что эта тенденция будет сохраняться.