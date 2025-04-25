Новим власником monobank стане кіпрська компанія: що про неї відомо

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл кіпрській компанії Crestline Limited на набуття контролю над ТОВ "Фінтех Бенд", яка керує проектом monobank.

Відповідне рішення комітет ухвалив 24 квітня, повідомляє пресслужба регулятора.

Про ТОВ "Фінтех Бенд"

ТОВ "Фінтех Бенд" керує проектом monobank на базі Універсал Банку Сергія Тігіпка.

За даними YouControl, кіпрськаCrestline Limited наразі володіє 0,08% ТОВ "Фінтех Бенд", а по 31,96% капіталу компанії належать колишнім топменеджерам ПриватБанку Михайлу Рогальському та Олегу Гороховському. Також до списку власників входять Євгенія Кривенко (14%), Дар’я Букрєєва (8%) та кіпрська компанія "Нісетс Лімітед" (14%).

Виручка "Фінтех Бенд" у 2024 році скоротилася в 1,5 рази – до 3,71 млрд грн, тоді як чистий прибуток – в 2,7 рази, до 1,15 млрд грн.

Що відомо про кіпрську компанію

У кіпрському реєстрі одним з директорів Crestline Limited вказаний Олександр Нагорняк, чиє ім’я та прізвище збігається з особою, яка, згідно із її сторінкою в LinkedIn, працює в "Фінтех Бенд" з 2016 року на посаді Software Developer.

Crestline Limited також володіє 2,784% в іншій компанії з Дніпра – ТОВ "Ейсі Дісі Процессінг", яка на 93,351% належить "Фінтех Бенд". В ній власниками також виступають Гороховський, Рогальський, Кривенко та Букрєєва. Бенефіціарами в цій компанії названі Гороховський та Рогальський, опосередкована участь яких окрім прямої складає по 36,13%.

Як пише "Інтерфакс-Україна", ці дані про пряму та опосередковану участь Гороховського та Рогальського в обох українських компаніях дозволяють припустити, що вони є й контролерами Crestline Limited, але офіційне підтвердження цього факту у агентства немає.

Зауважимо, monobank вдруге поспіль потрапив до глобального рейтингу найкращих фінтех-компаній світу за 2024 рік, який був складений виданням CNBC спільно з дослідницькою фірмою Statista.