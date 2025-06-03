Тігіпко об’єднає ТАСкомбанк та Ідея Банк і готовий продати акції monobank

Засновник та власник групи ТАС Сергій Тігіпко продовжує інвестувати в проєкт monobank на базі Універсал Банку, але готовий до його часткового продажу. А після об’єднання нещодавно придбаного Ідея Банку з ТАСкомбанком розглядатиме можливість купівлі страхових компаній.

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Як повідомляє Delo.ua, про це Тігіпко заявив на форумі в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Тігіпко готовий продати акції monobank

Тігіпко зауважив, що знає, скільки коштує проєкт mono, який складається з ТОВ "Фінтех Бенд" та Універсал Банку, тож під час війни готовий продати лише незначну частку банку – до 10% – "дуже потужному" інвестору.

"Тільки для того, щоб після того, коли стане ситуація іншою, коли інвестиційний клімат в країні буде інший, коли попит на фінансові активи – а це буде перший попит, який буде цікавити інвесторів – тоді ми могли б допродати", – пояснив Тігіпко.

Він додав, що наразі не отримував пропозицій щодо купівлі частки в Універсал Банку, і вважає, що жоден український інвестор не в змозі її придбати.

"Пропозицій про купівлю частки mono до нас не надходило, жоден український інвестор не зможе купити його частку", – наголосив власник групи ТАС.

ТАСкомбанк поглине Ідея Банк

Тігіпко розповів, що планується злиття ТАСкомбанк та Ідея Банк. Він нагадав, що Ідея Банк фокусувався переважно на роздрібному сегменті, тоді як ТАСкомбанк має сильні позиції у корпоративному секторі, тому їхнє об’єднання дозволить створити потужну універсальну фінансову установу.

За його словами, певна економія буде досягнута на витратах банків, а основна перевага полягатиме у синергії між напрямами діяльності.

Тігіпко підкреслив, що після купівлі Ідея Банк розраховує на 35-40% дохідності на інвестований капітал вже цього року.

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року ТАСкомбанк посідав 15-ту позицію серед 60 банків за розміром загальних активів – 45,9 млрд грн (1,2%), тоді як Ідея Банк – 27-му з активами у 12 млрд грн (0,3%).

Угода на $36,5 млн: Тігіпко став новим власником Ідея Банку

Польська компанія Getin Holding SA 23 квітня успішно завершила продаж 100% акцій львівського Ідея Банку. Покупцем виступила кіпрська Alkemi Limited, що входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.

Згідно з умовами угоди, Getin Holding отримав за пакет акцій Ідея Банку суму, еквівалентну $36,5 млн.

У жовтні 2024 року, правління Getin і група "ТАС" Тігіпка підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку.

Процес придбання Ідея Банку затягнувся через перевірку документів НБУ.