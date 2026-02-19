Запланована подія 2

НБУ признал неплатежеспособными два банка Украины: какая причина

НБУ
НБУ признал неплатежеспособными два украинских банка. / НБУ

19 февраля 2026 Национальный банк Украины признал неплатежеспособными АО "Мотор-Банк" и АО "Первый инвестиционный банк". Причиной послужили нарушения нормативов капитала и невыполнение планов финансового оздоровления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Вывод банков с рынка явился следствием длительных нарушений. Еще 16 декабря 2025 года оба учреждения были признаны проблемными из-за рисковой деятельности.

Правление НБУ решением №48-рш/БТ признало АО "Мотор-Банк" таким, что не относится к категории системно важных, а его доля в банковском секторе составляла 0,01% от активов платежеспособных банков по состоянию на 01 февраля 2026 года, поэтому его отнесение к категории неплатежеспособных Украины не является стабильным.

Решением № 49-рш/БТ АО "Первый инвестиционный банк" также отнесено к категории неплатежеспособных. Его доля в банковском секторе тоже составила 0,01% от активов платежеспособных банков.

Кроме того, оба банка имели ниже нормы (200 млн грн) регулятивный капитал: Мотор-Банк - 173 млн грн, а Первый инвестиционный банк - 73 млн грн.

Как отметили в НБУ, после признания проблемными учреждения продолжали осуществлять рисковые операции, что ухудшало их финансовое состояние.

По законодательству Украины каждый вкладчик этих банков получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада с начисленными процентами по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода финучреждения с рынка.

Ранее сообщалось, что неплатежеспособному банку бывшего нардепа нашли инвестора .

Татьяна Ковальчук