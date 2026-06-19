В Украине продолжает дешеветь горючее: какие сети АЗС больше всего снизили цены на бензин и дизель

Средняя розничная цена дизельного горючего в Украине 19 июня снизилась на 77 коп./л и составляет 79,30 грн/л. Этот показатель впервые за длительное время опустился ниже отметки 80 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Премиальные сети продолжили снижать цены на дизель. На АЗК ОККО и WOG горючее подешевело на 1 грн/л, до 82,90 грн/л. UPG снизила стоимость ресурса на 80 коп./л до 77,20 грн/л, в то же время AMIC опустила ценники на 1,29 грн/л до 78,28 грн/л.

Среди сетей среднего и нижнего ценового сегмента наибольшее снижение зафиксировано у VostokGaz – на 3,50 грн/л до 76,49 грн/л. Сеть "Олас" снизила цену на 3,20 грн/л, до 75,70 грн/л, СВОИ - на 2,91 грн/л, до 76,99 грн/л. Также на 2 грн/л дизель подешевел в сетях "Маркет", EURO5, ZOG, Brent Oil и "Фактор".

В ряде крупных сетей дизель уже стоит менее 80 грн/л:

в "Укрнафте" его реализуют по 77,90 грн/л;

KLO – по 79,20 грн/л;

BVS – по 79,99 грн/л;

Parallel – по 78,53 грн/л.

Бензин А-95 тоже дешевеет. Средняя цена ресурса в сутки уменьшилась на 9 коп./л, до 74,72 грн/л. Больше всего бензин подешевел в сетях "Олас" (на 2,09 грн/л), VostokGaz (на 2 грн/л), "Днепронефть" (на 1 грн/л) и "Кворум" (на 1 грн/л). В то же время, сеть ZOG повысила цену на А-95 на 1 грн/л, до 74 грн/л.

Снижение розничных цен на топливо началось в начале июня после снижения цен на нефть. За период с 3 по 19 июня средняя цена дизельного горючего в Украине снизилась на 6,12 грн/л, а с начала тренда 29 мая – на 7,48 грн/л.

В премиальном сегменте ОККО и WOG снизили цену на ГП на 6 грн/л. "Укрнафта" опустила ценник на 8 грн/л, KLO – на 7,20 грн/л, UPG – на 6,75 грн/л.

За этот же период средняя цена А-95 снизилась на 1,15 грн/л до 74,72 грн/л; А-95+ – на 1,45 грн/л до 78,32 грн/л. Коррекция цен на внутреннем рынке отражает падение мировых котировок, за месяц потерявших 26% и снизившихся до $893 за тонну.

Напомним, 16 июня средняя стоимость дизеля в Украине уменьшилась на 67 копеек и составила 81,79 грн за литр.