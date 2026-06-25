Дизель приблизился к 70 гривен: какие сети АЗС больше всего снизили цены

Снижение оптовых цен на дизельное горючее до уровня 59-59,20 грн/л вызвало очередную волну падения стоимости топлива на украинских заправках. 25 июня крупные розничные сети снизили цену ДТ на 1 грн/л, а некоторые региональные компании снизили тарифы еще более существенно – до 70 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Согласно мониторингу консалтинговой группы "А-95", средняя розничная цена дизтоплива по стране за сутки уменьшилась на 85 копеек и остановилась на отметке 77,17 грн/л.

Сети ОККО, WOG, "Укрнафта" и UPG снизили стоимость горючего на 1 грн/л. Аналогичное снижение цены на 1 гривну зафиксировано на заправках KLO, Ovis, "Днепронефть", "Автотранс", EURO5, ZOG, Green Wave и "Фактор".

Более существенное снижение продемонстрировали компании "Рур груп" и "Катрал": они снизили ценники в среднем на 4,10 грн/л и 3 грн/л, установив стоимость на уровне 75,89 грн/л и 71,99 грн/л соответственно.

Самая низкая розничная цена среди операторов зафиксирована в сети "Фактор" - 70 грн/л. В отдельных регионах, в том числе на станциях "БРСМ-Нефть" в Одесской области, стоимость литра ДТ опустилась до 69,99 грн/л. Максимальный уровень цен удерживает сеть Grand Petrol с показателем 82,99 грн/л, где цена осталась неизменной после падения на 2 гривны в начале недели.

Удешевление розницы стимулирует падение цен в оптовом сегменте. В начале недели оптовые партии торговались ниже 60 грн/л, 24 июня цена приблизилась к 59 грн/л, а 25 июня покупатели ориентируются на уровень 58,60 грн/л.

Как отмечают аналитики, разница между оптовыми и розничными ценами в Украине по-прежнему превышает средние рыночные стандарты. Если мировые котировки сохранятся на текущем уровне, а оптовые цены закрепятся в пределах 58-59 грн/л, розничная стоимость дизельного горючего на заправках в ближайшее время может упасть еще на 1–2 грн/л.

Напомним, средняя розничная цена дизельного горючего в Украине 19 июня снизилась на 77 коп./л и составляет 79,30 грн/л. Этот показатель впервые за длительное время опустился ниже отметки 80 грн/л.