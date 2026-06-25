Лише 15% українців вважають себе азартними людьми – дослідження

Лише 15% українців вважають себе азартними людьми. Водночас реальний рівень залучення до азартних ігор залишається низьким: протягом останнього місяця в них грали лише 2% опитаних.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Мінцифри з посиланням на результати першого етапу масштабного дослідження впливу азартних ігор на суспільство.

Суспільне сприйняття азартних ігор

Згідно з результатами, негативний вплив азартних ігор в Україні не є масовим. Більшість респондентів (83%) зазначили, що не стикалися з впливом азартних ігор

84% українців не вважають себе азартними людьми, тоді як лише 15% відносять себе до таких. Крім того, кожен третій опитаний зазначив, що не знає жодної людини, яка б грала в азартні ігри.

Водночас власний досвід участі в азартних іграх має відносно невелика частина населення. Упродовж останнього року грали 5% респондентів, а протягом останнього місяця – 2%.

На думку українців, головним чинником, який спонукає людей до участі в азартних іграх, є прагнення виграти гроші (70%). Другим за значущістю фактором є азарт та емоції (41%). Бажання розважитися, відволіктися від проблем, вплив реклами чи оточення відіграють значно меншу роль – кожен із цих факторів назвали близько 15–17% опитаних.

Водночас для більшості знайомство з азартними іграми не стало тривалим: 83% респондентів повідомили, що припинили грати. Найчастіше це пояснювали втратою інтересу (65%), рідше – надмірними витратами або нестачею вільних коштів (23%) та занепокоєнням через формування залежності (10%).

Механізми захисту від ігрової залежності: рівень обізнаності

Зібрані дані демонструють, що найбільш обізнаними про інструменти відповідальної гри та інші способи захисту від ігрової залежності є саме люди, які мають досвід участі в азартних іграх.

Серед тих, хто грав протягом останнього місяця, 71% знають про право отримати статистику власної гри, 67% – про принципи відповідальної гри, 60% – про можливість встановлення часових і фінансових лімітів, а 51% – про реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

Суспільний запит на посилення державного контролю

Українці очікують від держави більш активних дій у сфері регулювання азартних ігор.

Окрім обмеження реклами, серед пріоритетів респонденти назвали посилення контролю за дотриманням правил онлайн-казино, боротьбу з нелегальними азартними іграми, контроль за дотриманням вікових обмежень.

Окрему увагу українці приділяють важливості боротьби з нелегальним ринком. Зокрема, 78% респондентів переконані, що нелегальні казино завдають прямої шкоди економіці країни.

Загалом 74% громадян підтримують посилення заходів із захисту людей від ігрової залежності, а 67% виступають за жорстке державне регулювання сфери азартних ігор.

"Суспільний запит сьогодні полягає у створенні контрольованого, прозорого та безпечного ринку, де держава активно протидіє тіньовому сегменту й захищає громадян від потенційних ризиків", – підсумовується в релізі.

Про дослідження

Проєкт реалізував Центр відповідальної гри за підтримки Асоціації українських операторів грального бізнесу.

Перший етап дослідження охопив загальнонаціональне опитування населення щодо ставлення до азартних ігор, їхнього впливу на суспільство, досвіду участі в грі та сприйняття державної політики у цій сфері. У ньому взяли участь 3164 респонденти віком від 18 років. Серед них – 415 представників молоді, 409 внутрішньо переміщених осіб та 404 військових.

Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання. Похибка не перевищує 2%.