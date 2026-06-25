Земля, техніка та контракти з мережами: на Київщині продають ягідно-овочевий бізнес за $275 тис.

У Київській області на продаж виставили аграрне підприємство, що спеціалізується на вирощуванні ягід, фруктів та овочів. Господарство площею 12 га розташоване у Бучанському районі та оцінене у $275 тис.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Inventure.

Продаж агробізнесу

У Київській області виставили на продаж аграрне підприємство, що спеціалізується на вирощуванні ягід, фруктів та овочів. Господарство розташоване у Бучанському районі та займає 12 гектарів землі. Власник пропонує придбати 100% корпоративних прав компанії за 275 тис. доларів.

Підприємство працює з 2021 року та має налагоджений виробничий цикл. Основною продукцією є полуниця, малина, фруктові культури та широкий асортимент овочів, які реалізуються через торговельні мережі Києва. Бізнес орієнтований на виробництво свіжої продукції як у відкритому, так і в захищеному ґрунті.

Серед переваг господарства - близькість до столичного ринку збуту, диверсифіковане виробництво, наявність теплиць для подовження сезону продажів і вирощування власного посадкового матеріалу, а також сформована команда працівників і діючі контракти з торговельними мережами та дистриб’юторами.

До складу активів входять 12 га землі у приватній власності, система водопостачання з трьома свердловинами, накопичувальна водойма об’ємом 20 тис. кубометрів, мережа крапельного зрошення, теплиці площею 2 тис. кв. м, житлові та господарські будівлі, холодильний склад, трактор, навісне обладнання та вантажний автомобіль Renault Master.

Також на території господарства закладено ягідні та фруктові насадження: по 0,7 га полуниці та малини, а також 1 га фруктового саду. Інфраструктура забезпечена електропостачанням потужністю 50 кВт із розведенням мережі по виробничих об’єктах і полях.

Предметом продажу є корпоративні права компанії, що охоплюють усі активи, технології, обладнання, земельні ділянки та чинні контракти. За оцінкою власника, термін окупності бізнесу становить від чотирьох до п’яти років без необхідності додаткових капітальних інвестицій.

Нагадаємо, у Полтаві виставили на продаж діюче підприємство з виробництва металоконструкцій та полімерних опор вартістю $960 000. Підприємство має законтрактований дохід, власні торгові марки та два цехи, а прогнозований строк окупності інвестицій становить менше 2 років.