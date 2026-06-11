Завод металоконструкцій у Полтаві продають за $960 тисяч: що входить у вартість активу

У Полтаві виставили на продаж діюче підприємство з виробництва металоконструкцій та полімерних опор вартістю $960 000. Підприємство має законтрактований дохід, власні торгові марки та два цехи, а прогнозований строк окупності інвестицій становить менше 2 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Іnventure.

Бізнес працює за моделлю повного циклу й об’єднує три джерела доходу під єдиною операційною структурою.

Напрями діяльності компанії:

Виробництво металоконструкцій та опор. Робота ведеться у сегменті B2B із активною участю у державних, муніципальних та приватних тендерах за чинними контрактами. Виробництво полімерних опор та світильників. Запуск виробництва після повної модернізації заплановано на липень 2026 року. Енергосервіс (ЕСКО): модернізація освітлення із законтрактованим грошовим потоком.

Інфраструктура підприємства складається з двох укомплектованих виробничих цехів на площах близько 2 660 кв. м у довгостроковій оренді на термін понад 10 років. Обладнання включає лінії ЧПУ-різання, гнуття, зварювання, металообробку, екструзійну лінію, преси та обладнання для термообробки.

завод в Полтаві, працівник / Inventure

Команда налічує більше 22 навчених фахівців, які залишаються працювати після угоди. Поточна управлінська команда надає 3-місячний перехідний супровід для нового власника.

Фінансові показники підприємства наступні: дохід за 2025 рік склав близько 62,0 млн грн, чистий прибуток — 24,4 млн грн. Середньорічне зростання чистого прибутку з 2022 року становить близько 30%, а середньорічний темп зростання доходу (CAGR) — близько 53% (+134% за два роки). Прогноз доходу на 2026 рік зафіксовано на рівні 98,8 млн грн.

Крім того, завантаженість потужностей за напрямом металоконструкцій забезпечена на термін від 3 місяців, а складські запаси за полімерами створені приблизно на 1 рік. Головними драйверами росту є попит у межах відбудови України та налагоджена дистрибуція в ЄС.

Зазначається, що причиною продажу є стратегічна реструктуризація групи через фокус власника на іншому напрямі власних компаній. Предметом угоди є 100% корпоративних прав (цілісний майновий комплекс). Прогнозована окупність за планом прибутковості 2026 року становить менше 2 років.

Нагадаємо, у місті Тальне Черкаської області продається майновий комплекс колишнього цукрового заводу за $1 500 000.