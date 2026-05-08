На Закарпатті за $550 000 продається промисловий майновий комплекс (ФОТО)

У Мукачевському районі продається промисловий майновий комплекс / Фото: Іnventure

У Закарпатській області за $550 000 в селі Іванівці виставлено на продаж промисловий об'єкт загальною площею 1552,6 м². Комплекс розташований в селі Іванівці Мукачівського району, безпосередньо поруч із міжнародною трасою М06, що забезпечує зручну логістику для вантажного транспорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Іnventure.

Технічні характеристики та комунікації

Об'єкт побудований на земельній ділянці площею 0,41 га, яка перебуває у приватній власності та має промислове цільове призначення. Головною перевагою комплексу є висока енергоефективність: підключена електрична потужність становить до 450 кВт, а трансформаторна підстанція розташована безпосередньо перед входом.

Водопостачання забезпечується власною свердловиною глибиною близько 20 метрів. На території наявний газовий редуктор, хоча наразі постачання газу відключене.

Майновий комплекс у селі Іванівці / Фото: Іnventure

Склад майнового комплексу

До структури нерухомості входять будівлі різного призначення:

  • виробнича будівля млина площею 744,3 м²; 
  • пекарня або цех виготовлення площею 363,8 м²; 
  • комерційне приміщення зі складом площею 164,1 м²; 
  • лабораторія площею 101,3 м²; 
  • складське приміщення площею 94,4 м²; 
  • свинарник площею 64,4 м²; 
  • вагова площею 20,3 м².

Також на території розташовані навіси, металеві споруди та будівля для охорони. Виробнича будівля має 4 рівні, підлоги у приміщеннях виконані з дерева, бетону або плитки залежно від призначення цеху.

Логістика та інфраструктура

Територія комплексу повністю асфальтована та має три окремі в'їзди. Для роботи з великогабаритним транспортом облаштована рампа, передбачено місце для заїзду та розвороту фур. Наявна інфраструктура для борошномельного виробництва дозволяє приймати до 350 тонн зерна та виробляти до 80 тонн продукції на добу, проте стан будівель передбачає можливість повної адаптації або реконструкції під інші потреби.

На продаж виставлено майновий комплекс на Закарпатті / Фото: Іnventure

Інвестиційна привабливість

Об'єкт вартістю 550 000 доларів є перспективним для релокації підприємств із центральних та східних регіонів України. Промислове призначення землі та значна електрична потужність роблять його придатним для розгортання харчової переробки, створення дистрибуційного центру або сервісної бази для обслуговування техніки. З 1 січня 2026 року комплекс перебуває на консервації, що дозволяє новому власнику почати модернізацію негайно.

Нагадаємо, у Чернівецькій області за 3,7 млн доларів виставлено на продаж діючий ресторанно-готельний комплекс Raffaello. Об’єкт площею 2 500 м² розташований біля центральної дороги поблизу Смугарських (Буковинських) водоспадів у селі Розтоки, Вижницького району.

Автор:
Тетяна Ковальчук