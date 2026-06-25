Земля, техника и контракты с сетями: в Киевской области продают ягодно-овощной бизнес за $275 тыс.

В Киевской области на продажу было выставлено аграрное предприятие, специализирующееся на выращивании ягод, фруктов и овощей. Хозяйство площадью 12 га расположено в Бучанском районе и оценено в $275 тыс.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Inventure.

Продажа агробизнеса

В Киевской области было выставлено на продажу аграрное предприятие, специализирующееся на выращивании ягод, фруктов и овощей. Хозяйство находится в Бучанском районе и занимает 12 гектаров земли. Владелец предлагает приобрести 100% корпоративных прав компании за 275 тысяч долларов.

Предприятие работает с 2021 года и имеет отлаженный производственный цикл. Основная продукция - клубника, малина, фруктовые культуры и широкий ассортимент овощей, которые реализуются через торговые сети Киева. Бизнес нацелен на создание свежей продукции как в открытом, так и в защищенном грунте.

Среди преимуществ хозяйства – близость к столичному рынку сбыта, диверсифицированное производство, наличие теплиц для продления сезона продаж и выращивания собственного посадочного материала, а также сформированная команда работников и действующие контракты с торговыми сетями и дистрибьюторами.

В состав активов входят 12 га земли в частной собственности, система водоснабжения с тремя скважинами, накопительный водоем объемом 20 тыс. кубометров, сеть капельного орошения, теплицы площадью 2 тыс. кв. м, жилые и хозяйственные постройки, холодильный склад, трактор, навесное оборудование и грузовой автомобиль Renault Master.

Также на территории хозяйства заложены ягодные и фруктовые насаждения по 0,7 га клубники и малины, а также 1 га фруктового сада. Инфраструктура снабжена электроснабжением мощностью 50 кВт с разведением сети по производственным объектам и полям.

Предметом продаж являются корпоративные права компании, охватывающие все активы, технологии, оборудование, земельные участки и действующие контракты. По оценке собственника срок окупаемости бизнеса составляет от четырех до пяти лет без необходимости дополнительных капитальных инвестиций.

Напомним, в Полтаве было выставлено на продажу действующее предприятие по производству металлоконструкций и полимерных опор стоимостью $960 000. Предприятие имеет законтрактованный доход, собственные торговые марки и два цеха, а прогнозируемый срок окупаемости инвестиций составляет менее 2 лет.