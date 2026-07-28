Підкорюють гори після важких поранень: як "Інтерпайп" Віктора Пінчука відновлює ветеранів

8-денне відновлення в Карпатах в пригодницькому форматі організувала компанія "Інтерпайп" для своїх ветеранів. Роботодавець запросив в ретрит оборонців, які зазнали важких поранень та потребують тривалого відновлення після демобілізації. Такі заходи – частина корпоративної політики реабілітації ветеранів, яку послідовно впроваджує компанія Віктора Пінчука, пише РБК-Україна.

Програма реінтеграції ветеранів в "Інтерпайп" передбачає медичний, психологічний, юридичний супровід, а у разі втрати здоров’я, і підбір нового робочого місця. Від ветерана не вимагають повернутися на роботу одразу після демобілізації. Повернення починають з лікування та реабілітації в корпоративному Центрі підтримки ветеранів, за необхідності залучають зовнішніх фахівців.

"Ми працюємо на результат і підбираємо те, що найкраще підходить конкретному ветерану: для одного – це родинні івенти вихідного дня, для іншого – сесії з психологом, для третього – спорт, тому ми розвиваємо адаптивні спортивні команди, ще комусь для адаптації потрібні ретрити типу цього у Карпатах", – розповідає директорка з комунікацій і кураторка корпоративної Патронатної служби Людмила Новак.

При формуванні програми відновлення врахували ментальний та фізичний стан оборонців. Більшість учасників зазнали важких поранень на фронті, проте навіть вони піднялись на гору та спробували рафтинг. Для психологічного розвантаження використовували арт-терапію. Весь ретрит ветеранів супроводжували ментори, які також є ветеранами, і психолог.

Подібний захід провели вперше, але результати перевершили очікування організаторів.

"Найголовніше – після поїздки є відчуття, що від нас не відмовляються. Є багато програм, нам допомагають, про нас піклуються, нас знову беруть на роботу. І це справді дуже важливо для нашого відновлення", – розповів ветеран Микола Приходько.

Наразі в "Інтерпайп" працює понад 200 ветеранів. Завдяки комплексній програмі підтримки та реінтеграції близько 75% демобілізованих працівників повертаються і продовжують працювати в компанії. Для порівняння: у середньому по Україні цей показник становить близько 50%.