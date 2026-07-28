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Львівщина отримала від Данії 234 тонни обладнання для когенераційних установок

Україна та Данія
Україна отримала від Данії обладнання для когенераційних установок / Depositphotos

Для забезпечення надійної роботи місцевих когенераційних систем Львівщина отримала 234,4 тонни спецобладнання від уряду Данії. Передача гуманітарного вантажу відбулася через розподільчі хаби Міненерго України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Призначення обладнання

Передана допомога спрямована на посилення енергетичної інфраструктури регіону перед початком осінньо-зимового періоду.

Отримане устаткування дозволить:

  • забезпечити надійну роботу когенераційних установок; 
  • здійснювати одночасне виробництво електричної та теплової енергії; 
  • посилити резервні генеруючі потужності Львівської області; 
  • підвищити загальну енергетичну стійкість регіону.

Довідково

Когенераційні установки використовують для комбінованого виробництва енергії. Вони дозволяють використовувати тепло, що виділяється під час генерації електроенергії, для потреб опалення та гарячого водопостачання, що знижує витрати палива та забезпечує локальну автономність об'єктів.

Раніше повідомлялося, що Львівська область отримала 39,7 тонни електротехнічного обладнання. Постачальником вантажу виступила литовська компанія Litgrid AB.

Автор:
Тетяна Ковальчук