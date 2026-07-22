Нідерланди передали Україні партію енергетичного обладнання: які регіони отримали допомогу

За підтримки уряду Нідерландів та держустанови Netherlands Enterprise Agency 6 регіонів України — Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Вінницька, Сумська та Чернівецька області — отримали обладнання для потреб енергетичного сектору.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Що увійшло до складу допомоги

Передана партія включає устаткування для аварійного та планового ремонту об'єктів енергетики. До складу допомоги увійшли:

силові трансформатори;

дизельні генератори;

силовий кабель;

блоки дозування рідких реагентів.

Призначення обладнання

Отримане устаткування використовується для відновлення пошкоджених електромереж, забезпечення резервного живлення об'єктів критичної інфраструктури та підтримки безперебійної роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Поставки здійснюються через Енергетичний Хаб — логістичний центр Міністерства енергетики України. Ця структура забезпечує взаємодію з міжнародними партнерами та оперативну доставку обладнання енергетикам.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди нададуть Україні 178 млн євро на підготовку до опалювального сезону 2026/2027 років та розвиток розподіленої генерації. Крім того, восени країна планує передати Україні виведені з експлуатації газові турбіни для посилення енергосистеми.