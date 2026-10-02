Американські НПЗ збільшили прибутки більш ніж учетверо через війни та подорожчання пального

Американські нафтопереробні заводи готуються зафіксувати зростання прибутків більш ніж учетверо через різке подорожчання дизельного пального та бензину, спричинене війною Дональда Трампа з Іраном та українськими ударами по російських енергетичних об'єктах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Згідно з аналізом фінансових звітів компаній за другий квартал та очікувань Волл-стріт на третій квартал, вісім публічних незалежних американських нафтопереробників отримають сукупний прибуток у розмірі 32,4 млрд доларів за два квартали від початку війни. Для порівняння, за аналогічний період минулого року цей показник становив 6,8 млрд доларів. Сукупна виручка за прогнозами сягне 325,5 млрд доларів проти 242,9 млрд доларів торік.

Війна з Іраном та атаки українських безпілотників на російські НПЗ підняли світові ціни на пальне до майже рекордних рівнів. Попри зростання внутрішнього видобутку, у США ціни на дизельне пальне підскочили більш ніж на 2,50 долара — до 6,38 долара за галон від моменту атаки США та Ізраїлю на Іран 28 лютого.

Зростання маржинальності та рекордне завантаження заводів

Аналітик компанії Rystad Energy Арне Ск'явеланд зазначив, що спостерігається кардинальна зміна фінансових результатів американських нафтопереробників через масштабні перебої з постачанням пального, спричинені конфліктами на Близькому Сході та в Росії. За його словами, маржа прибутку наближається до показників періоду енергетичної кризи після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Хоча витрати на сиру нафту зросли, вартість готових нафтопродуктів збільшилася ще більше, що підняло цінову маржу переробки (крек-спреди) до рекордних рівнів. Уперше за рік усі вісім незалежних нафтопереробників очікують прибуток у третьому кварталі.

Очікувані прибутки трьох найбільших із них за шість місяців до кінця вересня складають:

Marathon Petroleum — 10,9 млрд доларів;

Valero — 8,7 млрд доларів;

Phillips 66 — 7,9 млрд доларів.

У серпні обсяги нафтопереробки в США досягли п'ятирічного максимуму — 17,4 млн барелів на добу. Заводи працювали на понад 95% своїх потужностей протягом 15 тижнів поспіль, що є найтривалішим періодом із 1998 року.

Експорт дизеля, бензину, авіаційного пального та прямогонного бензину зі США зріс у серпні до 2,8 млн барелів на добу порівняно з 2,3 млн роком раніше, оскільки європейські та латиноамериканські клієнти шукали заміну поставкам із Близького Сходу та Росії. Нафтогазові гіганти ExxonMobil та Chevron також фіксують значне зростання прибутків: Chevron відзвітував про найвищий квартальний прибуток в історії за підсумками трьох місяців до кінця червня, а Exxon — про найвищий показник із 2022 року.

Політичні дебати та ризик експортних обмежень

Стрибок прибутків галузі на тлі високих цін для споживачів викликав заклики до державного втручання за п'ять тижнів до проміжних виборів у США.

Представники Демократичної партії наполягають на ухваленні законопроєкту Big Oil Windfall Profits Tax Act щодо оподаткування надприбутків нафтових компаній із подальшим перерозподілом коштів на користь споживачів у вигляді податкових пільг. Зокрема, сенатор Річард Блюменталь наголосив, що громадяни переплачують 50% за пальне, тоді як нафтовий сектор отримує від цього надприбутки.

Крім того, частина республіканців з аграрних штатів вимагає ввести заборону на експорт дизеля, щоб знизити витрати американських фермерів. Адміністрація Трампа наразі розглядає різні кроки для боротьби з високими цінами, проте поки утримується від зупинки експорту, оскільки це може змусити НПЗ скоротити виробництво та призведе до подорожчання бензину й авіаційного пального.

Представники нафтової галузі відкидають звинувачення. Старший віцепрезидент Американського інституту нафти (API) Дастін Меєр зазначив, що переробка є циклічним бізнесом, а нинішні високі ціни відображають безпрецедентний збій у світових потужностях, а не дії окремих компаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп готує заборону на експорт дизеля зі США. Президент США Дональд Трамп наполягає на запровадженні повної заборони на експорт американського дизельного пального. Такий крок нафтова галузь США обговорювала протягом останніх кількох тижнів, а можливе набуття чинності цих обмежень загрожує важкими наслідками для світового та внутрішнього енергетичного ринку.