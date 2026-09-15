Нафтові гіганти США заявили про початок світової паливної кризи

Керівники найбільших нафтових компаній Сполучених Штатів — ExxonMobil, Chevron та ConocoPhillips — попередили про настання глобальної паливної кризи та гострий дефіцит нафтопродуктів через тривале блокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Wall Street Journal.

Як заявив генеральний директор Chevron Майк Вірт за підсумками енергетичних конференцій у Техасі, механізми стримування ризиків, пов'язаних із цінами та постачанням, наразі повністю вичерпані.

За його словами, комерційні запаси пального у світі стрімко скорочуються вже понад шість місяців, а розраховувати на стратегічні резерви більше не можна, оскільки країни ОЕСР уже використали з них 400 млн барелів.

Крім того, Китай, який раніше покривав майже половину щоденного споживання з власних сховищ, повернувся до масштабних закупівель на міжнародному ринку.

Стрибок цін на нафту і пальне

Через відсутність буферів у системі та невизначеність щодо розв'язання конфлікту на Близькому Сході вартість енергоносіїв оновила багатомісячні рекорди:

Рекордні ціни на пальне в США: роздрібна вартість дизельного пального на американських АЗС уперше в історії перевищила позначку в $6 за галон, досягнувши $6,23, а ціна бензину піднялася до $4,32 за галон;

Зростання котирувань нафти: ціна нафти марки Brent перевищила $108 за барель, подорожчавши в 1,5 раза з початку липня;

Виснаження резервів: за оцінками Міжнародного енергетичного агентства, з лютого світові комерційні запаси нафти скоротилися на 507 млн барелів (у середньому на 2,8 млн барелів на добу), що забезпечило майже 3% світової пропозиції, проте надалі компенсувати дефіцит такими темпами неможливо.

Конфлікт з Іраном як ключовий ризик

Експерти та керівники галузі наголошують, що саме ситуація навколо Ірану, а не події в Чорному морі чи удари по російських заводах, становить головну загрозу для світового енергоринку. На тлі ризиків втрати до 4% світової пропозиції нафти через пошкодження саудівського нафтопроводу представники бізнесу не очікують швидкого здешевлення сировини, оскільки Тегеран демонструє готовність до тривалого протистояння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світовий дефіцит дизельного пального триватиме всю зиму. Світова пропозиція дизельного пального залишатиметься вкрай обмеженою щонайменше до кінця зими. Кризу спричинили брак вільних нафтопереробних потужностей, заборона експорту з Росії та наближення пікового сезонного попиту.