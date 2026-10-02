630 мільйонів готівкою: БЕБ викрило гігантську мережу нелегальних обмінників

Детективи Бюро економічної безпеки України у результаті масштабної спецоперації вилучили понад 630 млн грн у різній валюті у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів.

Як пише Dilo, про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Як працювала тіньова фінансова мережа

БЕБ спільно з Офісом Генерального прокурора викрило тіньову структуру, через яку з легального обороту виводилися десятки мільярдів гривень на рік. Організацію використовували для легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Рівень конспірації незаконних обмінників повністю відповідав їхнім масштабам:

діяльність мережі координувалася з єдиного центру;

на об'єктах облаштували приховані сховища, тайники та навіть спеціальні тунелі для зберігання готівки;

була передбачена тривожна кнопка, яка за сигналом миттєво блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.

Масштаб слідчих дій та пріоритети БЕБ

Правоохоронці провели одночасно 30 обшуків на визначених об’єктах, зафіксували необхідні докази та довели слідчі дії до кінця.

"Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим — місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів. І все це — паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом", — зазначив Цивінський.

Він наголосив, що в умовах обмеженого ресурсу Бюро зараз фокусується насамперед на схемах, які створюють найкритичніші ризики для державного бюджету. Наразі досудове розслідування та слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у серпні БЕБ уже викрило конвертцентр для агробізнесу, де для приховування доходів використовували понад 60 компаній, а частину коштів переводили у криптовалюту.