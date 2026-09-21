БЕБ викрило мережу конвертцентрів з оборотом 23,5 млрд грн: вилучили 130 млн грн готівки

Бюро економічної безпеки заявило про викриття мережі конвертаційних центрів із загальним оборотом 23,5 млрд грн, послугами якої, за даними слідства, користувалися близько 200 підприємств реального сектору. БЕБ оцінює суму несплачених податків у понад 3 млрд грн, а під час 50 обшуків вилучило готівку в еквіваленті понад 130 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, мережа діяла з 2023 року. У різні періоди до її роботи були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей.

Для проведення операцій використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а також понад 8 тисяч ФОПів.

Як працювала схема

За версією слідства, підприємства реального сектору перераховували кошти підконтрольним компаніям нібито за товари, роботи або послуги, яких фактично не було.

Після цього гроші переводили на рахунки інших компаній та ФОПів. Частину коштів використовували для купівлі криптовалюти, яку надалі конвертували в готівку.

Отримані гроші, за даними БЕБ, розподіляли між учасниками мережі та представниками підприємств, які користувалися її послугами.

Директор БЕБ Олександр Цивінський заявив, що загальний обсяг конвертації становив 23,5 млрд грн.

Для припинення роботи мережі детективи провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.

Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті, а також телефони, комп'ютерну техніку, печатки та бухгалтерські документи.

Шістьом учасникам повідомили про підозру, зокрема у створенні та участі у злочинній організації, легалізації майна, підробленні документів та незаконних діях із засобами доступу до банківських рахунків.

Досудове розслідування триває, тому наведені обставини є версією слідства і мають бути доведені в суді.

Нагадаємо, у серпні БЕБ уже викрило конвертцентр для агробізнесу, де для приховування доходів використовували понад 60 компаній, а частину коштів переводили у криптовалюту.