Бізнес закликає Раду терміново перенести запуск "еАкцизу": які причини називають

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні та "Укртютюн" закликають Верховну Раду ухвалити законопроєкт №15532. Документ передбачає перенесення запуску електронної простежуваності алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет на 1 липня 2027 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Бізнес просить ухвалити перенесення, оскільки учасникам ринку потрібен додатковий час для підготовки до нових правил. Йдеться про:

забезпечення роботи компонентів системи "еАкцизу";

інтеграцію корпоративних ІТ-рішень;

перебудову виробничих і логістичних процесів;

навчання працівників;

тестування руху продукції;

завершення розробки та тестування державних програмних продуктів.

Учасники ринку також заявляють, що через затримку з ухваленням законопроєкту не можуть повноцінно планувати роботу та придбавати акцизні марки на листопад 2026 року.

За підрахунками представників тютюнової галузі, через це Державний бюджет може недоотримати 6,5 млрд грн.

За словами ЄБА, нові вимоги охоплять широкий спектр економічних операторів — від виробників та імпортерів до дистриб’юторів, логістичних компаній, оптової та роздрібної торгівлі. Тому недостатній час для підготовки може створити ризики для безперебійного виробництва та постачання легальної продукції.

"Саме тому бізнес-асоціації закликають Парламент не відкладати розгляд законопроєкту №15532 та дозволити учасникам ринку отримати необхідний період для підготовки й забезпечити організований перехід до нової системи", — наголосили в Асоціації.

Нагадаємо, 4 серпня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що запуск "еАкцизу" можуть повторно відтермінувати через ризик невчасної готовності Міністерства цифрової трансформації.