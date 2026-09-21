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ЄС може виключити російських бізнесменів Усманова та Фрідмана із санкційного списку

Алішер Усманов
Алішера Усманова можуть виключити із санкцій ЄС / Вікіпедія

Посли країн ЄС домовилися про можливе скасування санкцій проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, запроваджені через війну Росії проти України. За даними дипломатів, рішення набуде чинності, якщо протягом наступних кількох годин жоден уряд країни-члена ЄС не виступить проти.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Зазначається. що домовленість стала частиною пакетної угоди про поновлення санкцій проти інших російських громадян та компаній на три роки.

Хто виступав за виключення

Франція наполягала на виключенні Усманова, а Люксембург вимагав виключення Фрідмана. За даними дипломатів, Франція діяла після тиску з боку Азербайджану, який затримав громадян Франції, хоча азербайджанські дипломати це спростували. Фрідман раніше вимагав від Люксембургу $16 мільярдів у межах арбітражної справи, через що Люксембург побоювався послаблення своїх позицій.

При цьому Франція публічно не підтвердила, що вона наполягала на скасуванні санкцій ЄС щодо Усманова, які передбачають заборону на поїздки до блоку та заморожування активів, що знаходяться в ЄС.

Санкції ЄС проти Усманова і Фрідмана

ЄС запровадив санкції проти обох бізнесменів у 2022 році, назвавши Усманова таким, що має "особливо тісні зв’язки" з президентом Росії Путіним. Обмеження передбачають заборону на поїздки до блоку та заморожування активів російських олігархів.

Однак 14 вересня посли ЄС не змогли погодити продовження персональних санкцій проти Росії. Тоді, за словами дипломатів, головною перешкодою була позиція Словаччини, яка домагається виключення із санкційного списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

І це вже не перша невдала спроба погодити продовження обмежень. 12 вересня посли ЄС також не змогли домовитися, хоча до завершення строку санкцій залишалося лише кілька днів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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