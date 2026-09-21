ЕС может исключить российских бизнесменов Усманова и Фридмана из списка санкций

Послы стран ЕС договорились о возможной отмене санкций против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, введенных из-за войны войны России против Украины. По данным дипломатов, решение вступит в силу, если в течение следующих нескольких часов ни одно правительство страны-члена не выступит против.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Указывается. что договоренность стала частью пакетного соглашения о возобновлении санкций против других российских граждан и компаний на три года.

Кто выступал за исключение

Франция настаивала на исключении Усманова, а Люксембург требовал исключения Фридмана. По данным дипломатов, Франция действовала после давления со стороны Азербайджана, задержавшего граждан Франции, хотя азербайджанские дипломаты это опровергли. Фридман ранее требовал от Люксембурга $16 миллиардов в рамках арбитражного дела, из-за чего Люксембург опасался ослабления своих позиций.

При этом Франция публично не подтвердила, что она настаивала на отмене санкций ЕС в отношении Усманова, предусматривающих запрет на поездки в блок и замораживание находящихся в ЕС активов.

Санкции ЕС против Усманова и Фридмана

ЕС ввел санкции против обоих бизнесменов в 2022 году, назвав Усманова имеющим "особо тесные связи" с президентом России Путиным. Ограничения предусматривают запрет на поездки в блок и замораживание активов российских олигархов.

Однако 14 сентября послы ЕС не смогли согласовать продление персональных санкций против России. Тогда, по словам дипломатов, главным препятствием являлась позиция Словакии, которая добивается исключения из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

И это уже не первая неудачная попытка согласовать продление ограничений. 12 сентября послы ЕС также не смогли договориться, хотя до истечения срока санкций оставалось всего несколько дней.