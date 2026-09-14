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ЕС за день до дедлайна не смог продлить санкции против России

санкции
ЕС за день до дедлайна не смог продлить санкции против России / Depositphotos

Послы стран Евросоюза 14 сентября снова не смогли согласовать продление персональных санкций против России. Действующий режим, предусматривающий замораживание активов около 3 тыс. физических и юридических лиц, завершается уже 15 сентября, поэтому переговоры должны продлиться позже.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Politico.

Для продления санкций необходима единодушная поддержка всех стран ЕС. По словам дипломатов, главным препятствием остается позиция Словакии, которая добивается исключения из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Франция предложила компромисс — снять ограничения только с Усманова. Французский дипломат объяснил позицию Парижа "конкретным вопросом национальной безопасности" и обращениями международных партнеров.

В то же время, большинство других стран ЕС не готовы согласовывать исключение российских бизнесменов из списка на фоне продолжающихся атак России против Украины.

Еще одним предметом переговоров стал срок продления ограничений. С 2014 санкции возобновляли каждые шесть месяцев, однако сейчас обсуждается возможность продлевать их сразу в год. Словакия, по данным POLITICO, не готова поддержать 12-месячный срок.

Если послам не удастся достичь единодушия до истечения срока действия режима 15 сентября, соответствующие санкционные ограничения утратят силу.

Напомним, это уже не первая неудачная попытка согласовать продление ограничений. 12 сентября послы ЕС также не смогли договориться, хотя до истечения срока санкций оставалось всего несколько дней. Уже тогда Словакия требовала исключения Усманова и Фридмана, а Франция присоединилась к требованию Усманова.

Автор:
Татьяна Гойденко

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