ЄС за день до дедлайну не зміг продовжити санкції проти Росії

Посли країн Євросоюзу 14 вересня знову не змогли погодити продовження персональних санкцій проти Росії. Чинний режим, який передбачає заморожування активів близько 3 тис. фізичних та юридичних осіб, завершується вже 15 вересня, тому переговори мають продовжитися пізніше.

Про це інформує Dilo з посиланням на Politico.

Для продовження санкцій необхідна одностайна підтримка всіх країн ЄС. За словами дипломатів, головною перешкодою залишається позиція Словаччини, яка домагається виключення із санкційного списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Франція запропонувала компроміс — зняти обмеження лише з Усманова. Французький дипломат пояснив позицію Парижа "конкретним питанням національної безпеки" та зверненнями міжнародних партнерів.

Водночас більшість інших країн ЄС не готові погоджувати виключення російських бізнесменів зі списку на тлі триваючих атак Росії проти України.

Ще одним предметом переговорів став строк продовження обмежень. Від 2014 року санкції поновлювали кожні шість місяців, однак зараз обговорюється можливість продовжувати їх одразу на рік. Словаччина, за даними POLITICO, не готова підтримати 12-місячний термін.

Якщо послам не вдасться досягти одностайності до завершення строку дії режиму 15 вересня, відповідні санкційні обмеження втратять чинність.

Нагадаємо, це вже не перша невдала спроба погодити продовження обмежень. 12 вересня посли ЄС також не змогли домовитися, хоча до завершення строку санкцій залишалося лише кілька днів. Уже тоді Словаччина вимагала виключення Усманова та Фрідмана, а Франція приєдналася до вимоги щодо Усманова.