Російський "Русал" шукає покупців на свої активи на Ямайці та в Гаяні

Найбільший виробник алюмінію в Росії "Русал" планує продати свої підприємства на Ямайці та в Гаяні. Компанія вже шукає потенційних покупців, оскільки вирішила зосередитися на інших регіонах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Переговори поки на ранній стадії, тому угоди може й не бути. У самому "Русалі" від коментарів відмовилися.

Що саме продають

Компанія зайшла в ці країни ще у 2000-х роках, щоб забезпечити свої російські заводи сировиною — бокситами та глиноземом:

Завод Windalco на Ямайці: може виробляти 502 тисячі тонн глинозему на рік. У звіті компанії вказано, що зміни в країні несуть нетипові ризики для бізнесу;

Підприємство в Гаяні: компанія має частку в Bauxite Company of Guyana потужністю понад 2 млн тонн на рік. Проте видобуток там зупинили ще у 2020 році через страйк робітників і так і не відновили.

Чому "Русал" змінює географію

Сам "Русал" не під прямими санкціями, але обмеження проти російських металів сильно вдарили по бізнесу після початку вторгнення РФ в Україну. Раніше компанія продавала метал переважно в Європу, а зараз її головним ринком став Китай.

Крім того, Росія втратила ключові джерела сировини:

зупинився Миколаївський глиноземний завод в Україні;

Австралія заборонила експорт, через що "Русал" втратив 20% виробництва на заводі Queensland Alumina (цю частку забрала компанія Rio Tinto);

під загрозою опинився завод в Ірландії, оскільки в ЄС пропонують заборонити постачати глинозем до РФ.

Через дефіцит "Русал" придбав частки на заводах у Китаї та Індії, планує проєкт в Індонезії, а головним постачальником глинозему для російських заводів зараз стала Гвінея в Африці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський олігарх Дерипаска зупиняє чотири заводи в Росії через збитки. "Русал" може законсервувати одразу чотири підприємства.