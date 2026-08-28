Російський олігарх Дерипаска зупиняє чотири заводи в Росії через збитки

Один із найбільших у світі виробників алюмінію та глинозему компанія "Русал" російського олігарха Олега Дерипаска може законсервувати одразу чотири підприємства.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що "Русал" може законсервувати чотири підприємства з виробництва глинозему та бокситів, які приносять компанії $800 млн збитків на рік.

Закрити планують Пікалевський глиноземний завод, Північноуральську бокситову копальню, а також Богословський і Уральський глиноземні заводи. У 2025 році ці заводи виробили 2,1 млн тонн глинозему — близько 30,7% від загального випуску цієї сировини компанією. Збитки від переробки сировини на них оцінюються $400 на кожну тонну алюмінію.

Головний ризик – це звільнення в мономістах, де знаходяться підприємства, тому "Русал" також просить уряд про держпідтримку регіонів.

За підсумками 2025 року "Русал" збільшив виручку на 22,6%, до $14,81 млрд, але отримав чистий збиток у розмірі $455 млн. Чистий прибуток "Русала" за перше півріччя 2026 року становив $419 млн проти $87 млн ​​збитків роком раніше.

Компанія En+ ​​володіє 56,88% "Русала", де 35% голосуючих акцій контролює російський олігарх Олег Дерипаска. "Русал" - найбільший виробник алюмінію поза Китаєм. У 2025 році на компанію припадало 5,3% світового виробництва алюмінію та 4,7% виробництва глинозему. Йому належить 11 глиноземних заводів у Росії, Ірландії, Італії, Гвінеї та на Ямайці. Компанія також володіє 30% заводу Wenfeng у Китаї, 26% заводу Pioneer в Індії та 20% заводу QAL в Австралії.

При цьому навколо ірландський завод Aughinish Alumina, що належить російській компанії "Русал", легально експортує глинозем до Росії, де ця сировина може потрапляти у військове виробництво.

Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС ввести санкції проти підприємства російського олігарха в Ірландії.

Водночас Ірландія просить ЄС не вводити санкції проти російського заводу через брак сировини. Уряд країни закликав Брюссель урахувати потреби Євросоюзу в сировині для виробництва алюмінію під час розгляду будь-яких обмежень щодо підприємства.