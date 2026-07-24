Ірландія закликає ЄС не вводити санкції проти російського заводу через брак сировини

Дублін закликав Брюссель урахувати потреби Євросоюзу в сировині для виробництва алюмінію під час розгляду санкцій проти розташованого в Ірландії російського заводу Aughinish Alumina, який звинувачують у підживленні військової машини Москви.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Віцепрем'єр-міністр і міністр фінансів Ірландії Саймон Гарріс заявив, що доля заводу Aughinish Alumina на південному заході країни є "настільки ж, якщо не більше, європейським питанням, ніж ірландським".

Цього тижня Дублін має направити Європейській комісії офіційне розслідування щодо того, чи використовується продукція заводу для виробництва алюмінію, який опиняється у російських ракетах, дронах та іншій зброї.

Розслідування та позиція влади

Aughinish — найбільший глиноземний завод у Європі та один із п'яти в ЄС. Він опинився в центрі міжнародного скандалу після публікації The Irish Times, де зазначалося, що продукція підприємства постачалася трейдеру, який забезпечує великий військово-промисловий хаб у Росії.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві зазначив, що розслідування не знайшло конкретних або беззаперечних доказів зв'язку постачань із виробниками зброї в РФ. Втім, за його словами, немає і прямих доказів протилежного, що суттєво ускладнює ситуацію.

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії не містив обмежень щодо глинозему, попри заклики окремих держав-членів. Водночас Володимир Зеленський під час виступу в Дубліні вимагав санкцій проти компаній у Європі, які продовжують постачати агресору критичні матеріали, та підтвердив підтримку обмежень щодо цього виробництва.

Залежність ринку ЄС та позиція компанії

Коментуючи можливі обмеження, Саймон Гарріс утримався від прямої відповіді щодо необхідності захисту заводу, але підкреслив залежність європейського ринку від цієї сировини.

Ключові фактори навколо заводу Aughinish Alumina:

Частка на ринку: за даними підприємства, воно забезпечує 37% потреб ЄС у металургійному глиноземі.

Постачання в Європі: завод є основним постачальником для найбільшого в Європі алюмінієвого заводу Aluminium Dunkerque у Франції та єдиним постачальником для підприємства Kubikenborg компанії "Русал" у Швеції.

Експорт до РФ: "Русал" повідомив, що в першій половині року відправив до Росії 51% глинозему з Aughinish (проти 45% у попередньому році). При цьому компанія стверджує, що ірландський завод покриває лише 10% її загальних потреб у сировині всередині РФ.

У разі введення санкцій місцева влада побоюється закриття підприємства та втрати майже 900 робочих місць і підрядників. Гарріс зазначив, що націоналізація заводу з юридичного погляду є непростою, але уряд вивчає всі можливі варіанти подальших дій.

Міністерство підприємництва Ірландії планує опублікувати резюме звіту після його передачі до Брюсселя, залишивши остаточне рішення за Єврокомісією.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти найбільшого в Європі глиноземного заводу Aughinish Alumina, який розташований в Ірландії та належить російській компанії "Русал" підсанкційного олігарха Олега Дерипаски.