Ирландия призывает ЕС не вводить санкции против российского завода из-за нехватки сырья

Дублин призвал Брюссель учесть потребности Евросоюза в сырье для производства алюминия при рассмотрении санкций против расположенного в Ирландии российского завода Aughinish Alumina, обвиняемого в подкормке военной машины Москвы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Вице-премьер-министр и министр финансов Ирландии Саймон Гаррис заявил, что судьба завода Aughinish Alumina на юго-западе страны является "столь же, если не больше, европейским вопросом, чем ирландским".

На этой неделе Дублин должен направить Европейской комиссии официальное расследование, используется ли продукция завода для производства алюминия, который оказывается в российских ракетах, дронах и другом оружии.

Расследование и позиция властей

Aughinish – крупнейший глиноземный завод в Европе и один из пяти в ЕС. Он оказался в центре международного скандала после публикации The Irish Times, где отмечалось, что продукция предприятия поставлялась трейдеру, обеспечивающему крупный военно-промышленный хаб в России.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве отметил, что расследование не нашло конкретных или безоговорочных доказательств поставок с производителями оружия в РФ. Впрочем, по его словам, нет и прямых доказательств противоположного, что существенно усложняет ситуацию.

21-й пакет санкций ЕС против России не содержал ограничений по глинозему, несмотря на призывы отдельных государств-членов. В то же время Владимир Зеленский, выступая в Дублине, требовал санкций против компаний в Европе, которые продолжают поставлять агрессору критические материалы, и подтвердил поддержку ограничений по этому производству.

Зависимость рынка ЕС и позиция компании

Комментируя возможные ограничения, Саймон Гаррис воздержался от прямого ответа на необходимость защиты завода, но подчеркнул зависимость европейского рынка от этого сырья.

Ключевые факторы вокруг завода Aughinish Alumina:

Доля на рынке: по данным предприятия, оно обеспечивает 37% потребностей ЕС в металлургическом глиноземе.

Поставка в Европе: завод является основным поставщиком для крупнейшего в Европе алюминиевого завода Aluminium Dunkerque во Франции и единственным поставщиком компании Kubikenborg компании "Русал" в Швеции.

Экспорт в РФ: "Русал" сообщил, что в первой половине года отправил в Россию 51% глинозема из Aughinish (против 45% в предыдущем году). При этом компания утверждает, что ирландский завод покрывает всего 10% ее общих потребностей в сырье внутри РФ.

В случае введения санкций местные власти опасаются закрытия предприятия и потери почти 900 рабочих мест и подрядчиков. Гаррис отметил, что национализация завода с юридической точки зрения непростая, но правительство изучает все возможные варианты дальнейших действий.

Министерство предпринимательства Ирландии планирует опубликовать резюме отчета после его передачи в Брюссель, оставив окончательное решение Еврокомиссии.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ввести санкции против крупнейшего в Европе глиноземного завода Aughinish Alumina, расположенного в Ирландии и принадлежащего российской компании "Русал" подсанкционного олигарха Олега Дерипаски.