Один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема компания Русал российского олигарха Олега Дерипаска может законсервировать сразу четыре предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

"Русал" может законсервировать четыре предприятия по производству глинозема и бокситов, которые приносят компании $800 млн убытков в год.

Закрыть планируют Пикалевский глиноземный завод, Североуральский бокситовый рудник, а также Богословский и Уральский глиноземные заводы. В 2025 году эти заводы произвели 2,1 млн тонн глинозема – около 30,7% от общего выпуска этого сырья компанией. Ущерб от переработки сырья на них оценивается в $400 на каждую тонну алюминия.

Главный риск – это увольнение в моногородах, где находятся предприятия, поэтому "Русал" также просит правительство о господдержке регионов.

По итогам 2025 года "Русал" увеличил выручку на 22,6%, до $14,81 млрд, но получил чистый убыток в размере $455 млн. Чистая прибыль "Русала" за первое полугодие 2026 года составила $419 млн против $87 млн ​​убытков годом ранее.

Компания En+ ​​владеет 56,88% "Русала", где 35% голосующих акций контролирует российский олигарх Олег Дерипаска. "Русал" – крупнейший производитель алюминия вне Китая. В 2025 году на компанию приходилось 5,3% мирового производства алюминия и 4,7% производства глинозема. Ему принадлежит 11 глиноземных заводов в России, Ирландии, Италии, Гвинее и Ямайке. Компания также владеет 30% завода Wenfeng в Китае, 26% завода Pioneer в Индии и 20% завода QAL в Австралии.

При этом вокруг принадлежащий российской компании "Русал" ирландский завод Aughinish Alumina легально экспортирует глинозем в Россию, где это сырье может попадать в военное производство.

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В то же время Ирландия просит ЕС не вводить санкции против российского завода из-за нехватки сырья. Правительство страны призвало Брюссель учесть потребности Евросоюза в сырье для производства алюминия при рассмотрении каких-либо ограничений в отношении предприятия.