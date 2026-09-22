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В ЄС досягли згоди щодо продовження санкцій проти РФ: що вирішили стосовно Усманова та Фрідмана

санкції проти РФ
ЄС продовжить санкції проти Росії на три роки / Shutterstock

В ЄС нарешті вирішили продовжити санкції проти Росії на три роки за порушення територіальної цілісності України. Під обмеження потрапили майже 3000 бізнесменів, політиків і компаній РФ, але зі списку виключили мільярдерів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. 

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Рішення має замінити нинішню практику, за якої санкції проти окремих осіб та компаній потребують поновлення кожні шість місяців. Офіційне схвалення рішення очікується найближчим часом.

"Зберігаючи режим, ми досягли складного компромісу", — заявив речник ірландської делегації, яка головує в ЄС.

Чому стало питання про виключення Фрідмана і Усманова

За даними джерел, знайомих із переговорами, на скасуванні санкцій проти Усманова наполягала Франція, а Люксембург виступав за виключення зі списку Фрідмана.

Зазначається, що Францію просили підтримати скасування санкцій проти Усманова в межах потенційної домовленості з Азербайджаном щодо звільнення французьких громадян із в'язниці.

Люксембург пов'язував свою позицію щодо Фрідмана з його позовом проти країни в Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

Латвія виступила проти виключення Усманова і Фрідмана, однак під час остаточного голосування утрималася. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс назвав домовленість компромісом.

"Це був вибір не між хорошим і поганим рішенням, а між поганим і набагато гіршим", — заявив Кульбергс.

Що відомо про двох бізнесменів

73-річний Алішер Усманов володіє 49% акцій USM, яка контролює Metalloinvest, а також має частку в MegaFon. За індексом мільярдерів Bloomberg, його статки оцінюються в $16,7 млрд.

62-річний Михайло Фрідман є співзасновником інвестиційної групи, пов'язаної з Альфа-банком та LetterOne. Його статки оцінюються приблизно в $10 млрд.

Раніше повідомлялося, що посли країн ЄС домовилися про можливе скасування санкцій проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, запроваджені через війну Росії проти України.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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