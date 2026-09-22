Латвія заблокувала угоду про виключення Усманова та Фрідмана зі списку санкцій ЄС

Латвія стала єдиною країною Європейського Союзу, яка відмовилася підтримати компроміс щодо продовження санкцій ЄС проти Росії, який передбачав виключення зі списку олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс.

"Поки Росія веде війну, тиск Європи має посилюватися, а не ставати зручнішим для Кремля", - заявив він.

Раніше ЗМІ писали, що влада Узбекистану і Франції досягла закулісної домовленості, згідно з якою Усманова виключать зі списку в обмін на звільнення Азербайджаном із в'язниці двох французьких громадян. Ця угода викликала обурення у ряді держав-членів, які побоюються прецеденту, який може створити.

Словаччина також домагається виключення Усманова з списку санкцій, хоча і з інших причин.

Намагаючись вивести ситуацію з глухого кута, Ірландія, країна, яка зараз головує в Раді ЄС, у понеділок, 21 вересня, запропонувала компроміс, згідно з яким Усманов та інший олігарх Михайло Фрідман були б виключені з списку санкцій, а весь режим продовжено на безпрецедентні 36 місяців, щоб запобігти небажаним ветам.

Держави-члени висловили підтримку компромісу, хоча багато дипломатів визнавали, що він сприймається важко. У міру того, як у понеділок точилися переговори, українські офіційні особи в соціальних мережах висловлювали своє невдоволення та незгоду.

Латвія виявилася єдиною країною, яка не дала зелене світло цьому рішенню, зірвавши таким чином необхідний консенсус. Представники країн-членів знову зустрілися у вівторок уранці, щоб продовжити обговорення питання.

Кулбергс заявив, що його країна працюватиме з Брюсселем і Парижем над пошуком "відповідного рішення для інтересів Латвії".

"Продовження санкцій на 36 місяців було б правильним кроком. Однак ціна за це не повинна полягати лише в тому, щоб просто викреслити обох цих людей із списку санкцій", - сказав прем’єр-міністр Латвії

"Латвія не може прийняти таку пропозицію", - додав Кулбергс.

Санкції ЄС проти Усманова і Фрідмана

ЄС запровадив санкції проти обох бізнесменів у 2022 році, назвавши Усманова таким, що має "особливо тісні зв’язки" з президентом Росії Путіним. Обмеження передбачають заборону на поїздки до блоку та заморожування активів російських олігархів.

Однак 14 вересня посли ЄС не змогли погодити продовження персональних санкцій проти Росії. Тоді, за словами дипломатів, головною перешкодою була позиція Словаччини, яка домагається виключення із санкційного списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

І це вже не перша невдала спроба погодити продовження обмежень. 12 вересня посли ЄС також не змогли домовитися, хоча до завершення строку санкцій залишалося лише кілька днів.