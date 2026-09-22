Латвия заблокировала соглашение об исключении Усманова и Фридмана из списка санкций ЕС

Латвия стала единственной страной Европейского Союза, отказавшейся поддержать компромисс по продлению санкций ЕС против России, который предусматривал исключение из списка олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

"Пока Россия ведет войну, давление Европы должно усиливаться, а не становиться более удобным для Кремля", - заявил он.

Ранее СМИ писали, что власти Узбекистана и Франции достигли закулисной договоренности, согласно которой Усманова исключат из списка в обмен на освобождение Азербайджаном из тюрьмы двух французских граждан. Это соглашение вызвало негодование в ряде государств-членов, которые опасаются прецедента, который может создать.

Словакия также добивается исключения Усманова из списка санкций, хотя и по другим причинам.

Пытаясь вывести ситуацию из тупика, Ирландия, страна, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, в понедельник, 21 сентября, предложила компромисс, согласно которому Усманов и другой олигарх Михаил Фридман были бы исключены из списка санкций, а весь режим продлен на беспрецедентные 36 месяцев.

Государства-члены выразили поддержку компромиссу, хотя многие дипломаты признавали, что он воспринимается тяжело. По мере того, как в понедельник шли переговоры, украинские официальные лица в социальных сетях выражали свое недовольство и несогласие.

Латвия оказалась единственной страной, не давшей зеленый свет этому решению, сорвав таким образом необходимый консенсус. Представители стран-членов снова встретились во вторник утром, чтобы продолжить обсуждение вопроса.

Кулбергс заявил, что его страна будет работать с Брюсселем и Парижем над поиском "соответствующего решения для интересов Латвии".

"Продление санкций на 36 месяцев было бы правильным шагом. Однако цена за это не должна заключаться лишь в том, чтобы просто вычеркнуть обоих этих людей из списка санкций", - сказал премьер-министр Латвии.

"Латвия не может принять такое предложение", – добавил Кулбергс.

Санкции ЕС против Усманова и Фридмана

ЕС ввел санкции против обоих бизнесменов в 2022 году, назвав Усманова имеющим "особо тесные связи" с президентом России Путиным. Ограничения предусматривают запрет на поездки в блок и замораживание активов российских олигархов.

Однако 14 сентября послы ЕС не смогли согласовать продление персональных санкций против России. Тогда, по словам дипломатов, главным препятствием являлась позиция Словакии, которая добивается исключения из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

И это уже не первая неудачная попытка согласовать продление ограничений. 12 сентября послы ЕС также не смогли договориться, хотя до истечения срока санкций оставалось всего несколько дней.