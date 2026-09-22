Пальне та мастильні матеріали в ЄС за рік подорожчали майже на чверть: де ціни зросли найбільше

У серпні 2026 року ціни на паливо та мастильні матеріали в ЄС зросли на 23,8% у річному вимірі, причому найбільше подорожчання зафіксовано в Болгарії, Литві та Фінляндії.

Як пише Dilo, про це інформує Євростат.

Ціни на паливо та мастильні матеріали

У серпні 2026 року ціни на паливо та мастильні матеріали для особистого транспорту в ЄС були на 23,8% вищими, ніж рік тому. У липні річне зростання становило 16,9%, а в червні — 13,7%.

Ціни зросли у 26 із 27 країн ЄС. У 18 країнах подорожчання за рік перевищило 20%.

За даними Євростату найбільше ціни на паливо та мастильні матеріали зросли в наступних країнах:

Болгарії — на 34,5%;

Литві — на 28,8%;

Фінляндії — на 27,6%;

Німеччині — на 27,5%;

Франції — на 27,4%.

Найменше річне зростання зафіксували в Угорщині — 1,3%, Швеції — 6,1% та Ірландії — 11,7%.

Динаміка зростання цін на паливо та мастильні матеріали в розрізі країн ЄС

Дизель дорожчав швидше за бензин

Порівняно з липнем дизельне паливо в ЄС у серпні подорожчало на 8,3%, а бензин — на 3,3%. Місяцем раніше дизель зріс у ціні на 4,3%, а бензин — на 4,7%.

Ціна дизеля за місяць підвищилася у 26 країнах ЄС. Найбільше — у Чехії на 14,3%; Болгарії — на 13,5%; Люксембурзі — на 12,3%. Найменше — в Італії на 5,2%; Румунії — на 6,1%; Нідерландах — на 6,2%.

Бензин у серпні подорожчав у 22 країнах. У трьох країнах ціна знизилася, ще у двох залишилася без змін.

Подорожчання бензину і дизелю в країнах ЄС

Раніше повідомлялося, що Румунія видобуває до 3 млн тонн сирої нафти на рік, однак ціни на пальне в країні залишаються вищими, ніж у сусідніх державах. Близько 60% вартості пального на заправках становлять податки.