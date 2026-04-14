Уряди країн ЄС покриють частину витрат бізнесу на пальне та електроенергію: новий план Єврокомісії

ЄК, вступ до ЄС
Європа готує екстрений план підтримки бізнесу

Єврокомісія планує розширити держпідтримку бізнесу для оплати енергоносіїв та добрив. Такий крок допоможе нівелювати наслідки цінового стрибка, спричиненого воєнними діями в Ірані.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Відомо, що ціни на нафту підскочили приблизно на 6% до понад 100 доларів за барель у понеділок після того, як американські військові заявили про блокування суден, що виходять з портів Ірану. Це викликало побоювання щодо тривалих перебоїв у постачанні нафти та газу.

Підтримка енергоємних галузей промисловості

Нові пропозиції Єврокомісії передбачають зміну регламентів ЄС, щоб дозволити урядам покривати частину додаткових витрат компаній. Допомога буде спрямована на галузі, які гостро постраждали від зростання цін на паливо, зокрема сільське господарство, автомобільний транспорт та судноплавство.

Порівняння цін проводитиметься з показниками, що фіксувалися до початку американо-ізраїльського конфлікту з Іраном 28 лютого.

Проєкт плану також передбачає підвищення ліміту допомоги для енергоємних підприємств до понад 50% від суми рахунків за електроенергію.

Кілька країн, серед яких Німеччина, Італія, Польща та Угорщина, вже запровадили власні механізми підтримки, включаючи обмеження цін на пальне. Запропоновані Брюсселем зміни будуть тимчасовими та діятимуть виключно для подолання наслідків війни.

Подальші кроки

Національні уряди мають надати свої відгуки на пропозиції Єврокомісії найближчим часом. Остаточну версію плану планують затвердити до кінця поточного місяця.

При цьому Комісія продовжує ретельно перевіряти державні витрати, щоб уникнути спотворення конкуренції на єдиному ринку Європейського Союзу в умовах кризи.

Нагадаємо, Європейський союз готується до тривалого енергетичного шоку через війну на Близькому Сході і розглядає всі можливості, включно з нормуванням пального та вивільненням більшої кількості нафти з резервів на випадок надзвичайних ситуацій.

Автор:
Тетяна Бесараб