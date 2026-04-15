В ЄС перебувають 4,4 млн українських біженців: які країни прихистили найбільше

Кількість осіб, які отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, на кінець лютого 2026 року досягла 4,4 мільйона осіб. За останній звітний місяць цей показник зріс на 22 415 осіб.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Євростату.

Які країни прийняли найбільше?

Найбільша частка українців із тимчасовим захистом зосереджена у трьох країнах:

Німеччина (1 267 475 осіб; 28,8% від загальної кількості);

Польща (966 595 осіб; 22,0%);

Чехія (399 630 осіб; 9,1%).

Протягом лютого приріст кількості зареєстрованих осіб спостерігався у 24 країнах Євросоюзу. Найбільше зростання зафіксовано в Німеччині (+7 245), Чехії (+2 445) та Іспанії (+2 425). Натомість у трьох країнах відбулося зменшення кількості осіб: в Естонії (-710), Франції (-465) та Люксембурзі (-5).

Співвідношення та демографія

Найвищий рівень концентрації осіб під захистом на 1000 місцевих жителів зафіксовано в таких державах:

Чехія (36,6);

Польща (26,5);

Словаччина (26,0).



Середній показник по ЄС становить 9,8 на тисячу осіб.

Станом на 28 лютого 2026 року громадяни України складали 98,4% від усіх отримувачів статусу. Демографічний склад виглядає наступним чином:

дорослі жінки — 43,5%;

неповнолітні — 30,2%;

дорослі чоловіки — 26,3%.

Нагадаємо, Єврокомісія проводить консультації з державами-членами ЄС щодо подальшого статусу українців після березня 2027 року. Розглядаються різні варіанти - від повного скасування тимчасового захисту до його продовження ще на рік.