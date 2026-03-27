Тимчасовий захист українців у ЄС може бути продовжений ще на рік

Єврокомісія проводить консультації з державами-членами ЄС щодо подальшого статусу українців після березня 2027 року. Розглядаються різні варіанти - від повного скасування тимчасового захисту до його продовження ще на рік.

Євросоюз готується ухвалити єдине рішення щодо статусу українців, які наразі проживають у країнах ЄС під тимчасовим захистом. Одним із розглянутих варіантів є продовження дії цього захисту ще на один рік.

Так, Єврокомісія проводить консультації з державами-членами ЄС щодо можливих моделей надання українцям нового легального статусу, який почне діяти після березня 2027 року.

Очікується, що до кінця травня 2026 року Єврокомісія підготує конкретну пропозицію, яку потім офіційно розглянуть представники країн-членів у Брюсселі.

Серед варіантів, що обговорюються, - переведення українських громадян на загальні умови отримання дозволів на проживання в ЄС або створення нового спеціального статусу для українських біженців.

Співрозмовники "Європейської правди" зазначають, що також розглядається можливість продовження тимчасового захисту ще на рік - до березня 2028 року, з урахуванням того, що війна в Україні досі триває.

Нагадаємо, у червні 2025 року Рада міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ подовжила українцям статус тимчасового захисту.

Йшлося про продовження дії тимчасового захисту до 4 березня 2027 року, а також підтримку добровільного повернення та довгострокової інтеграції. Як зазначили в Єврокомісії, це продовження, ймовірно, стане останнім, оскільки пропонується підготуватися до скоординованого переходу від тимчасового захисту до інших правових статусів.