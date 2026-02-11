Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,51

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Євростаті підрахували, скільки українських біженців наразі перебувають в країнах ЄС

біженці з України
В Євростаті підрахували, скільки українських біженців наразі перебувають в країнах ЄС / Depositphotos

Станом на 31 грудня 2025 року в країнах Європейського Союзу перебували 4,35 млн громадян України, які виїхали через війну та отримали статус тимчасового захисту. Порівняно з кінцем листопада їхня кількість зросла на 24 675 осіб, або на 0,6%.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Євростату.

Найбільше українців прийняли Німеччина — 1 250 620 осіб, що становить 28,7% від загальної кількості в ЄС, Польща — 969 240 (22,3%) та Чехія — 393 055 (9%).

Серед 26 країн ЄС, за якими доступні дані, у 22 державах кількість отримувачів тимчасового захисту зросла. Найбільший приріст зафіксували в Німеччині (+9 620), Іспанії (+2 235) та Румунії (+2 160). Водночас скорочення відбулося у Франції (-1 250) та Естонії (-470).

Найвищий показник кількості осіб із тимчасовим захистом на тисячу населення зафіксовано в Чехії — 36 осіб. У Польщі цей показник становить 26,6, на Кіпрі та в Словаччині — по 25,8. У середньому по ЄС — 9,7 на тисячу жителів.

Громадяни України становлять понад 98,4% усіх осіб, які отримали тимчасовий захист у Євросоюзі у грудні. Серед них 43,6% — дорослі жінки, 30,5% — неповнолітні, а 25,9% — дорослі чоловіки.

Фото 2 — В Євростаті підрахували, скільки українських біженців наразі перебувають в країнах ЄС

Станом на 30 листопада 2025 року загальна кількість громадян, які втекли з України та отримали статус тимчасового захисту в ЄС, склала 4,33 мільйона осіб. Порівняно з жовтнем, ця цифра зросла на 30 615 осіб, що свідчить про стабільну, хоч і повільну тенденцію до збільшення.

Автор:
Світлана Манько