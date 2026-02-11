В Євростаті підрахували, скільки українських біженців наразі перебувають в країнах ЄС

Станом на 31 грудня 2025 року в країнах Європейського Союзу перебували 4,35 млн громадян України, які виїхали через війну та отримали статус тимчасового захисту. Порівняно з кінцем листопада їхня кількість зросла на 24 675 осіб, або на 0,6%.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Євростату.

Найбільше українців прийняли Німеччина — 1 250 620 осіб, що становить 28,7% від загальної кількості в ЄС, Польща — 969 240 (22,3%) та Чехія — 393 055 (9%).

Серед 26 країн ЄС, за якими доступні дані, у 22 державах кількість отримувачів тимчасового захисту зросла. Найбільший приріст зафіксували в Німеччині (+9 620), Іспанії (+2 235) та Румунії (+2 160). Водночас скорочення відбулося у Франції (-1 250) та Естонії (-470).

Найвищий показник кількості осіб із тимчасовим захистом на тисячу населення зафіксовано в Чехії — 36 осіб. У Польщі цей показник становить 26,6, на Кіпрі та в Словаччині — по 25,8. У середньому по ЄС — 9,7 на тисячу жителів.

Громадяни України становлять понад 98,4% усіх осіб, які отримали тимчасовий захист у Євросоюзі у грудні. Серед них 43,6% — дорослі жінки, 30,5% — неповнолітні, а 25,9% — дорослі чоловіки.

Станом на 30 листопада 2025 року загальна кількість громадян, які втекли з України та отримали статус тимчасового захисту в ЄС, склала 4,33 мільйона осіб. Порівняно з жовтнем, ця цифра зросла на 30 615 осіб, що свідчить про стабільну, хоч і повільну тенденцію до збільшення.