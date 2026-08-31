Пальне в Румунії дорожче, ніж у сусідів: скільки коштує та що впливає на ціну

Румунія видобуває до 3 млн тонн сирої нафти на рік, однак ціни на пальне в країні залишаються вищими, ніж у сусідніх державах. Близько 60% вартості пального на заправках становлять податки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Digi24.

"Усі країни, що оточують Румунію, навіть Україна, країна, яка перебуває в розпалі війни з Росією, мають нижчі ціни на пальне. Різниця сягає навіть 2 леїв за літр дизельного палива", — йдеться у матеріалі.

Скільки коштує пальне

За даними Economedia, літр бензину коштує:

Румунія — €1,80;

Болгарія — €1,53;

Угорщина — €1,61;

Сербія — €1,69;

Молдова — €1,50.

Для дизельного палива ціни такі:

Румунія — €2,03;

Болгарія — €1,74;

Угорщина — €1,86;

Сербія — €1,94;

Молдова — €1,59.

"Якщо порівняти себе з нашими угорськими сусідами, то вони платять на 1 лей менше за літр бензину та дизельного палива, незважаючи на те, що ПДВ в Угорщині становить 27%, порівняно з 21% тут. При повних 50 літрах економія вже значна", — повідомив журналіст Digi24 Богдан Бечіле.

Чому пальне дороге

Експертка з енергетики Євгенія Гушілова пояснила, що власний видобуток не покриває потреби країни.

"Якщо ви виробляєте 20-25% та імпортуєте 75-80%, у вас не дуже вигідна собівартість виробництва літра дизельного палива", — зазначила вона.

На ціни також впливають акцизи та ПДВ.

Вплив на інфляцію

Висока вартість пального позначається на загальному рівні цін у країні. У липні інфляція в Румунії становила 8,2% — це був найвищий показник серед країн ЄС.

За даними Національного інституту статистики Румунії (INS), за рік дизель подорожчав на 30,7%, а бензин — на 23,15%.

Ситуація в Україні

Ціни на дизпаливо в Україні опустилися до 80 грн/л через слабкий попит і достатню пропозицію. Частину імпортного ресурсу вже продають дешевше за його собівартість.

На півдні ціна дизпалива вперше за два місяці стала нижчою, ніж на заході. За словами учасників ринку, протягом дня ресурс продавався за 80–81 грн/л при прайсових цінах 81–82,70 грн/л. На заході великі імпортери на початку дня пропонували пальне по 81,90–82 грн/л. Згодом ціни знизилися до 80,90–81,50 грн/л.

Станом на 31 серпня середня роздрібна ціна на дизельне пальне склала 91,53 грн/л (-13 копійок). Найвища ціна була зафіксована у мережі АЗС OKKO (93,9 грн/л), а найнижча — в "БРСМ-Нафта" (88,31 грн/л). Водночас вартість бензину дещо зросла, зокрема літр А95+ на ОККО коштує 86,9 грн, а на АМІС — 81,95 грн.